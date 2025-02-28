Став брудним унітаз? Мерщій в аптеку! «Бородатий Білл» порадив засіб для чистоти «фаянсового друга»

Як і багато українських бабусь, американський блогер «Бородатий Біл» дуже хотів би, щоб все в будинку милося, очищалося й упорядковувалося саме собою, без зайвих зусиль.

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«Але тоді б ви точно не дивилися мої відео у ТікТок, — сміється бородань. - Тому хай краще щось трапляється у туалеті або у ванній, а ви насолоджуйтесь моєю компанією»".

Білл стверджує, що його поради досить незвичні, зате не вимагають багато зусиль, грошей чи часу.

Одна з порад Білла — як впоратися з плямами іржі в унітазі.

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Для цього симпатичний бородань пропонує капнути у воду всередині унітазу кілька крапель йоду і залишити на півгодини, а при складних забрудненнях — на годину.

Перед тим, як змити цю воду, унітаз потрібно трохи очистити за допомогою йоржика, а потім зробити злив і порадіти, яким чистим і сяючим він став.

Втім, Білл зазнається, що в роботі з йодом буде одна складність — відкрити упаковку, не забруднившись. Для цього у чоловіка є власний «лайфхак».

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«Йод може залишати плями на одязі та інших поверхнях. Тому ніколи не використовуйте його разом з іншими засобами для чищення одночасно. І завжди закривайте пляшечку!», — радить блогер.

А ось зразок того, у якому стилі Білл подає свої поради. У наступному ролику він розповідає, як можна за 15 секунд прочистити засмічення раковини.

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Фото Pixabay

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