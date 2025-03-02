Принц Гаррі несподівано відвідав саміт лідерів і «відпустив шпильку» у бік Дональда Трампа

Принц Гаррі, якого будь-якої миті можуть депортувати зі США, схоже, відпустив ще одну завуальовану шпильку на адресу президента Дональда Трампа.



Причому це сталося лише за кілька годин після того, як батько Гаррі, король Карл, направив Трампу запрошення до Великобританії, пишуть зарубіжні ЗМІ.



Так, герцог Сассекський зненацька з'явився в Лос-Анджелесі на саміті Upfront Summit — саміті для інвесторів, підприємців та лідерів. Гаррі з'явився на заході без попередження, але вийшов на сцену, щоб виступити з промовою, і сказав делегатам, що має повідомити про важливі речі.

ВІДЕО ДНЯ

Він, зокрема, розповів, як сам інвестував гроші протягом останніх п'яти років після того, як залишив королівську родину, і що він підходить до будь-якого заняття «через призму служіння». І, схоже, розкритикував президента США Дональда Трампа, коли заговорив про те, що мільярди людей відчувають «негативні наслідки», коли «основні моральні принципи та співчуття відкидаються на користь владі та контролю».

«Наразі саме час поговорити про те, як хвороба, яка вразила керівництво у всіх сферах — від політики до технологій, може згубно позначитися на мільйонах, якщо не мільярдах, людей. Коли служінням іншим жертвують заради особистої вигоди. Коли відкидають базові моральні принципи та співчуття заради влади та контролю!» — заявив принц Гаррі.

Також він говорив про те, що йому ніколи не дозволяли голосувати на виборах, але він має особистий досвід «безпосереднього відчуття сили, коли допомагаєш іншим».

РЕКЛАМА

«Я не з тих, хто розривається між лівими та правими поглядами, не з тих, хто вірить у „синіх“ чи „червоних“. Чорт забирай, мені навіть ніколи не дозволяли голосувати! Від моєї інституційної ролі, коли я мандрував світом, до десяти років служби в армії, я на власному досвіді переконався у силі служіння іншим», — сказав він.

Також принц Гаррі заявив, що його особистий досвід за кордоном навчив його тому, що ставлячи інтереси інших на перше місце, можна створювати більш міцні та стійкі системи.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що це не вперше, коли Гаррі завуальовано критикує Трампа. Раніше на відкритті Ігор Нескорених у Канаді герцог Сассекський засудив «слабкі моральні підвалини у світі». Це сталося за кілька годин після того, як Трамп розкритикував дружину Гаррі Меган, назвавши її «жахливою».

В той же час рідний брат Гаррі, принц Вільям разом з дружиною Кейт Міддлтон спрвокував цілий шквал добрих емоцій і навіть сльози розчулення у британців під час поїздки до Уельсу.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

323

Читайте нас у Facebook