Трамп передумав? Принцу Гаррі загрожує кримінальне переслідування у США

Президент США Дональд Трамп, який обіцяв не депортувати принца Гаррі з країни через «його жахливу дружину», заявив, що домагатиметься кримінального переслідування молодшого сина короля Чарльза III, якщо з'ясується, що той збрехав під час заповнення анкети для отримання американської візи.

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Про це пише The Mail On Sunday з посиланням на джерела, близькі до Трампа.



За словами джерела газети, президент Трамп «присягався захищати прозорість» судової системи і підтримає кримінальну справу стосовно принца.

Скандал навколо можливого порушення принцом Гаррі (герцогом Сассекським) законів США, вибухнув у 2023 році, коли вийшла його автобіографія.

У ній принц визнав, що вживав наркотики. При цьому у 2022 році Гаррі отримав американську візу, у заяві на яку є питання про прийом наркотиків. Якби принц Гаррі ствердно відповів на це запитання, то зміг би отримати візу лише за особливим дозволом.

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Незабаром після переїзду Гаррі і Меган до США фонд Heritage Foundation став вимагати від Міністерства внутрішньої безпеки США опублікувати анкету принца Гаррі. Міністерство відмовилося, і фонд звернувся до суду. Розгляд справи продовжується.

Брехня в анкеті відповідно до закону вважається злочином. Порушнику загрожує депортація, штраф чи п'ятирічний тюремний вирок.

«У Вашингтоні кажуть, що у принца Гаррі є серйозні підстави для занепокоєння. Сассекси і Трамп один одного недолюблюють», — цитує газета слова одного зі своїх джерел.

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Як повідомлялось, принца Гаррі жителі Кенсінгтонського палацу завжди вважали «найбільшим диваком» та проблемою для оточення.

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