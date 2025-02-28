«Стільки кохання»: ніжний момент між Кейт Міддлтон та принцом Вільямом вразив британців (відео)

Після відпустки на острові Мюстік, де принц та принцеса Уельські разом з дітьми насолоджувалися життям на віллі з 18-метровим басейном, райськими краєвидами та повною приватністю, після повернення до Великобританії Кейт і Вільям з головою поринули в роботу.

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Минулої середи, 26 лютого, пару вітали в Уельсі. Традиційно принц та принцеса зустрілися з місцевими жителями, познайомилися з молодими волонтерами з фондів «Медоу-стріт» та «Вудленд». Не обійшлося і без короткої розповіді від Кейт про життя сімейства в Норфолку, де подружжя з дітьми Джорджем, Луї та Шарлоттою вчилося збирати гриби. «Діти вважали це цікавим», — зауважила Міддлтон.

Але, мабуть, одним із найзворушливіших і наймиліших моментів минулої середи став той, коли Кейт та Вільям дозволили собі ніжності на публіці. Згідно з королівським протоколом члени королівської сім'ї не можуть надто яскраво виявляти почуття на очах у підданих, журналістів та взагалі сторонніх людей. І Уельські зазвичай суворо стежать за своєю поведінкою. Але іноді і вони роблять виняток із правил.

Так сталося і цього разу, коли хтось з шанувальників зняв на відео майбутніх короля і королеву. Ролик спрвокував шквал емоцій і навіть сльози розчулення у британців.

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«Я переглядатиму це відео знову і знову. Нехай благословить вас обох Бог!»; «О боже, вони тримаються за руки»; «Чудово бачити стільки кохання, дякую за це відео, принц і принцеса Уельські», — пишуть інтернет-користувачі у Мережі.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Меган Маркл таємно дзвонить принцесі Уельській, щоб та допомогла їй і принцу Гаррі, адже від репутації Сассекських у США майже нічого не залишилося. Можливо, Меган зробила для себе певні висновки, адже днями вийшов тизер її нового шоу, який поки що не викликав різкої критики з боку глядачів.

Фото Reuters

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