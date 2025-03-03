Місцями до плюс 18: весь тиждень погодою в Україні «керуватимуть» антициклони

Потепління, яке надійшло в Україну за рахунок поширення над Центральною та Східною Європою області високого тиску, а також теплого повітря з південного заходу, триватиме весь тиждень. Причому опадів практично не передбачається, а вночі та вранці в окремих районах можливі короткочасні тумани.

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Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Так у понеділок, 3 березня, помірні опади у вигляді мокрого снігу та дощу можливі у Криму, а також на півночі Лівобережжя України. Температура повітря вдень становитиме +1…+6°С, а на Одещині та на крайньому заході — до +8°С.

У вівторок, 4 березня, на всій території України очікується тепла та суха погода, без опадів. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, удень +4…+9 °С, у південних та західних областях +10…+12 °С.

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У середу, 5 березня, тепла погода без опадів утримається на всій території країни. Вночі та вранці можливий туман. (у західних та південних областях). Температура повітря вночі очікується в межах −1…+4 °С, удень +5…+10 °С, у південних, західних та місцями центральних областях +11…+16 °С.

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У четвер, 6 березня, погоду в Україні продовжуватиме визначати гребінь високого тиску, очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише вночі у північних та східних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5 °С, удень +9…+14 °С, у південних, західних та місцями центральних областях +15…+18 °С.

А раніше Ігор Кібальчич докладно розповів, яким буде перший місяць весни в Україні.

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