Зима трохи затримається на сході: синоптик розповів, як зміниться погода на початку березня та яким буде перший місяць весни в Україні

Як і прогнозували синоптики, в перший день весни тепле та вологе повітря принесло в Україну зниження температури повітря та хмарну погоду.

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Метеоролог Ігор Кібальчич не виключає, що місцями можуть пройти дощі з мокрим снігом.

Субота, 1 березня:

У західних областях вночі очікується мокрий сніг, часом з дощем, вдень без істотних опадів. Подекуди туман, на дорогах можлива ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −2…+3 °С, вдень +3…+8 °С.

У північних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень пройде сніг та мокрий сніг. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах −2…−7 °С, на Сумщині до -10 °С; вдень −3…+2 °С.

У центральних областях України переважно без опадів, лише на заході Черкаської та Кіровоградської областей вдень пройде невеликий сніг / мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні −2…−7 °С, вдень 0…+5 °С.

У південній частині країни та у Криму прогнозується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише на Одещині вдень очікується дощ із мокрим снігом. Подекуди можливий туман. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −4…+1 °С, вдень +2…+7 °С.

У східних регіонах країни очікується прохолодна та суха погода. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі прогнозується в межах −8…−13 °С, вдень −4…+1 °С.

Неділя, 2 березня:

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У західних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, вдень місцями з дощем. У Карпатах очікується помірний снігопад. Подекуди можливе налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі змінних напрямків, вдень західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −3…+2 °С, вдень −1…+4 °С.

У північній частині країни місцями відзначатиметься невеликий сніг, мокрий сніг, вдень з дощем. Можливий туман, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважатиме південно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень +1…+6 °С.

У центральних регіонах України вночі місцями очікується невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах 0…-5 °С, вдень +1…+6 °С.

У південній частині країни місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом, на Одещині помірні опади. Подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −3…+2 °С, вдень +2…+7 °С.

У східних областях очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −6…−11 °С, вдень −2…+3 °С.

Прогнозуючи погоду у березні, Ігор Кібальчич наголосив, що в середньому за місяць температура повітря в Європі очікується на 1 — 3 °C вищою за норму, у північно-східній частині регіону — на 4 — 7 °C вище за середні багаторічні показники.

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«В Україні після відносно холодного лютого передбачається настання весни вже з перших днів березня. Особливо прихід теплого повітря відчують на собі жителі західних і південних областей, а на півночі Лівобережжя, а також на крайньому сході країни прохолодна погода затримається ще на деякий час. І все ж таки, тенденція на підвищення температури вимальовується у всіх регіонах країни», — зазначає Кібальчич.

За його прогнозами, середня температура у березні очікується на 1 — 2 °C вище за норму, у Приазов'ї, Криму та місцями у східних областях — близько до норми. Значна кількість днів у березні буде сонячною, втім, ночами може бути морозно. Значно меньше за кліматичну норму очікується опадів — на 10 — 30%. Насамперед, це стосується східних, центральних та північних областей.

В зазначених регіонах, за твердженням Ігоря Кібальчича, можуть з'явитися перші ознаки посухи, яка має всі шанси на подальший розвиток.

До речі, незважаючи на зиму, в Україні в лютому в екосистемах вирували пожежі — найбільша кількість займань з початку 2025 року була зафіксована на Вінничині. Рятувальники закликали громадян не палити траву та листя.

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Фото Pixabay

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