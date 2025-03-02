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Погода

Наближаються рекордні «плюси»: синоптикиня потішила прогнозом на наступний тиждень

14:40 2 березня 2025
Рання весна. Фото Pixabay

Після відчутного похолодання, яким запам’ятається початок березня, природа має змінити гнів на милість і вже наприкінці поточного тижня в більшості областей України потеплішає щонайменше до +10 С, а той й до +15 С! Такий оптимістичний прогноз оприлюднила в соцмережі синоптикиня Наталка Діденко.

Втім, розпочнеться тиждень з хмарної погоди, також можливі й невеликі опади у вигляді снігу.

Вітер буде північно-західним і рвучким.

Що ж до температури повітря протягом дня, 3 березня, то вона очікується на рівні +2+5 С. При цьому на заході буде тепліше — до +7 С, а на сході — свіжіше, тобто близько нуля.

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Понеділок у Києві теж має бути хмарним і досить свіжим — десь в межах 2−4 градусів тепла, пише пані Наталка.

Відзначимо, аномальне потепління в Україні спостерігалося і наприкінці січня.

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