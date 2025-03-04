ЗСУ знищили першу піар-гармату окупантів, створену як копія «Богдани»

У той час, як у військах рф з'явилася нова гаубиця, на яку росіяни покладають великі надії, їхні колишні новинки виявляються звичайним піаром. Так, напередодні ЗСУ знищили першу колісну САУ окупантів «Мальва», яку ті активно піарили, хоча насправді це було лише слабкою копією української «Богдани».

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Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко. За його словами, це перший офіційно підтверджений за допомогою відео випадок знищення «Мальви».

САУ «Мальва», або 2С44 «Гіацинт-К» — це доволі рідкісна артсистема, на виробництво якої росія перейшла 2023 року через складнощі з поставками у війська гусеничних САУ типу 2С19 «Мста-С». Хоча і з колісними артсистемами вийти на масштабне серійне виробництво в «Уралтрансмаша» поки що не виходить.

Так, виробник САУ, російський концерн «Ростех» періодично повідомляє про передачу гармат, але їхня кількість невідома. Разом з тим, по суті «Мальва» є лише копією української «Богдани», причому не найкращою. Причина тому — використання як знаряддя радянської 152-мм гаубиці 2А64.

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Як і все ще радянські гаубиці, 2А64 має серйозний недолік — це відносно короткий ствол завдовжки 47 калібрів (приблизно 7,15 м), водночас «Богдана», як і вся артилерія НАТО, має 155-мм ствол завдовжки 52 калібри (8,06 м). Як результат, різниця в довжині ствола майже на 1 метр дає перевагу в дальності стрільби:

САУ «Богдана» — 40 км (реактивним снарядом до 60 км);

САУ «Мальва» — 25 км.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ЗСУ знищили першу гаубицю виробництва КНДР, яка раніше сильно допомагала окупантам просуватися на Донбасі.

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