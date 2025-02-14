В окупантів з'явилася нова артилерійська система: чим вона небезпечна

Слабкість російської артилерії змушує окупантів використовувати навіть музейні раритети чи створювати дивні саморобки. Але іноді на озброєння артилерійських частин зс рф надходять і нові, потенційно дуже небезпечні системи.

ВІДЕО ДНЯ

Такою, на думку військового експерта Андрія Харука, може стати нова 152-мм колісна САУ 2С44 «Гіацинт-К». Як зазначає фахівець, нова артсистема є гібридом — на базі колісного шасі від багаторазово рекламованої самохідки «Мальва» було встановлено ствол 2А36 від причіпної гармати «Гіацинт-Б».

«Навіщо це потрібне? На „Мальві“ застосовується артилерійська частина від 2А65. „Гіацинтівська“ артилерійська частина несумісна з боєприпасами від 2А65, хоча має такий самий калібр (152 мм) і довжину ствола (47 калібрів). Але у 2А65 обсяг зарядної камери становить 16 літрів, а у 2А36 — аж 27. Тобто „Гіацинтівська“ артилерійська частина забезпечує більшу дальність стріляння. Але де ж аналоговнетна „Коаліція-СВ“ зі стволом довжиною 52 калібру, яка начебто випускається з 2015 року?» — пояснює причини появи такого гібрида Андрій Харук.

Перевагою 2А36 «Гіацинта-Б» є той факт, що дана зброя є найбільш далекобійною серед усіх 152-мм гаубиць виробництва СРСР і росії — 28 км звичайним снарядом і до 40 км активно-реактивним снарядом. Втім, це все одно поступається за далекобійністю 155-мм артсистемам НАТО з їхнім стандартом 35 км для звичайних снарядів і не менше 60 для активно-реактивних.

РЕКЛАМА

Також росіяни похвалилися новим зенітно-ракетним комплексом, якому насправді понад 10 років і він має багато старих проблем.

РЕКЛАМА

303

Читайте нас у Facebook