Втрати Кім Чен Ина: знищено першу САУ з КНДР, яка допомагала окупантам на Лиманському напрямку

У той час як поява піхоти з КНДР у Курській області виявилася абсолютно неефективною, артилерія Кім Чен Ина допомогла окупантам на Лиманському напрямку. Тим ціннішим є перше знищення потужної північнокорейської 170-мм САУ М1989 «Коксан» у Луганській області. Успіху досягли бійці 412-го окремого полку безпілотних сил NEMESIS. Українські воїни зуміли підловити ворожу техніку під час підготовки до стрільби та точним скиданням боєприпасу знищили САУ.

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САУ М1989 «Коксан» є досить екзотичною артсистемою, в якій використовується рідкісний 170-мм калібр. При створенні САУ було враховано досвід кількох країн: СРСР, Японії та нацистської Німеччини. Незважаючи на те, що цей досвід є досить старим, гармата, вперше застосована у війні Ірану з Іраком у 1980-х роках, виявилася досить ефективною.

Це пояснювалося великою довжиною ствола «Коксана» (понад 50 калібрів, або понад 8,5 м), що допомагало посилати звичайний снаряд на 40 км, а активно-реактивний — на 60 км і більше. Для порівняння: звичайний снаряд найдалекобійніших у ЗСУ 155-мм артсистем стандартів НАТО стріляє на 35 км, щоправда, активно-реактивний може вдарити до 70 км і далі, але їх кількість обмежена. Як наслідок, при виявленні артилерії ЗСУ «Коксан» може безпечно для себе вразити українську артилерію.

Втім, і САУ М1989 «Коксан» має недоліки, це, наприклад, слабка скорострільність — 1−2 постріли за хвилину. Крім того, САУ може перевозити лише 12 снарядів та 4 особи. Інші снаряди та артилеристів доводиться возити за М1989 іншим транспортом, що робить їх уразливими й подовжує термін підготовки САУ до відкриття вогню. Також М1989 тихохідний та може їхати шосе зі швидкістю близько 30 км, а на бездоріжжі — ще повільніше. Ймовірно, все це й допомогло безпілотникам Сил оборони України знайти САУ та влучним ударом знищити її.

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Разом з тим, як раніше повідомляли «ФАКТИ», на озброєнні росії з'явилася нова 152-мм гармата підвищеної дальності, яка також може стати дуже небезпечною для ЗСУ.

Фото: uk. wikipedia

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