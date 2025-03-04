Налаштуйтесь на хвилю позитиву: українська астрологиня порадила, які справи краще робити 4 березня

Зірки впевнені, що сьогодні, у перший вівторок місяця українцям не варто насідати на близьку людину, не треба починати нових справ та не треба реагувати на негативні випади з боку недоброзичливців. А чим краще зайнятись у цей день, розповіла українська астрологиня Катерина Соловйова, пише Styler.

ВІДЕО ДНЯ

За її словами, сьогодні краще займатись звичайними справами, не нарікаючи на життя, обставини або оточуючих. Упродовж дня більшість людей будуть супроводжувати працелюбство та винахідливість.

«Доба підійде для вирішення розбіжностей та перемоги над страхами», — зазначила Соловйова.

Цей день, додала астрологиня, стане періодом боротьби за правду, проти викликів, захисту від зазіхань, розриву непотрібних зв’язків. Необхідно наважитися, йти до кінця та перемогти у собі сумніви. Також треба повертати борги.

РЕКЛАМА

Важливо, що Венера все ще перебуває у ретрограді. Тому не варто робити «пластику», підписувати важливі угоди, реєструвати шлюб, змінювати імідж та починати ремонт, купувати щось надто коштовне.

Окрім цього, нагадала Соловйова, Юпітер перебуває у руйнівному градусі Близнюків. Там він буде знаходитися до 9 березня.

Через це можуть виникати події, які змушують проходити крізь негатив, зневіру, песимізм. У цей час варто бути обережними в питанні вибору оточення та не довіряти тим, хто вже довів свою ненадійність. Ризиковані справи можуть обернутися проти вас, незалежно від того, з чиєї ініціативи вони почалися.

РЕКЛАМА

Також не варто залежати від інших чи підлаштовуватися під чужі інтереси, живучи за рахунок когось. Важливі справи, особливо ті, що стосуються сфер впливу Юпітера, краще відкласти на період після 9 березня.

Однак, якщо людина зможе пройти всі випробування з мудрістю та витримкою, на неї чекає винагорода. Особливий сенс набуває допомога іншим — лише той, хто не шукає вигоди для себе, а прагне полегшити страждання інших, може отримати справжню компенсацію від Всесвіту.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, яких переслідуватиме успіх на цьому тижні.

РЕКЛАМА

174

Читайте нас у Facebook