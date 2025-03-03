Левам не варто приховувати правду, а Близнюки можуть зіткнутися з помстою: гороскоп на 4 березня

Астрологи, які раніше розповіли, кому пощастить цього тижня, склали прогноз на 4 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку, пише ТСН.

Сьогодні головне — не пускати справи на самоплив і все ретельно продумувати та зважувати.

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Козеріг

Козерогам не варто насідати на близьку людину, намагаючись змусити її зробити так, як треба їм. Потрібно дати їм можливість самостійно дійти правильного рішення.

Водолій

Водоліям можна займатися важливими проєктами, оскільки сьогодні обставини складуться дуже вдало для цього.

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Риби

Рибам потрібно ощадити енергію та витрачати її лише на найважливіші справи. Сьогодні краще відмовитись від справ, які можуть зачекати.

Овен

Овнам не варто різко відповідати людині, яка їм здасться різкою на слова. Треба звертати увагу не так на форму висловлювань, як на зміст.

Телець

Тельцям, перебуваючи у роздумах над тими чи іншими питаннями, потрібно постаратися не переплутати причини того, що сталося із наслідком.

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Близнюки

Близнюки можуть зіткнутися з помстою з боку людей, яких вони колись образили. Їм слід постаратися не дати шансів таким людям.

Рак

Ракам не варто реагувати на негативні випади з боку недоброзичливців, оскільки до них цей негатив не має жодного стосунку.

Лев

Левам потрібно постаратися не приховувати від близької людини те, що вона без зусиль може дізнатися сама, тому що правда може вийти назовні в найбільш невідповідний момент.

Діва

Дівам важливо працювати без напруги та поспіху, оскільки сьогодні може дати про себе знати втома, яка накопичилася останнім часом.

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Терези

Терези сьогодні варто обмежити спілкування з близькими людьми та уникати розмов по душі. Так буде краще для всіх.

Скорпіон

Скорпіонам, незважаючи на завантаженість на роботі, потрібно знайти час, щоб приділити його членам сім'ї. Також не варто забувати і про друзів.

Стрілець

Стрільцям не потрібно робити різких рухів, намагаючись досягти мети. Набагато більше шансів буде досягти її, якщо вони рухатимуться спокійно і не поспішаючи.

Як писали «ФАКТИ», раніше тарологи склали прогноз на 4 березня для всіх знаків Зодіаку.

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