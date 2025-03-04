Надбавки до пенсій у квітні: хто може розраховувати на «додаткові» гроші

Після «великої» індексації виплат у березні частині українських пенсіонерів переглянуть пенсії у наступному місяці. Середній розмір березневого підвищення для непрацюючих пенсіонерів, як очікується, складатиме 550 гривень.



А вже у квітні відбудеться перерахунок й працюючим пенсіонерам. Як розповіла в інтерв'ю «РБК-Україна» заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, розмір підвищення залежитиме від того, скільки працює людина та яку зарплатню отримує (і які сплачує соціальні внески).

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«Якщо ви сплачуєте внески, наприклад, з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що і зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, тоді й зростання буде відповідно відчутним», — зазначила вона.

Важливо знати, що перерахунок проводять автоматично — для цього не потрібно нікуди звертатися із заявами. Втім, пенсійні виплати переглядають тим працюючим пенсіонерам, які встигли пропрацювати два роки або після виходу на заслужений відпочинок, або після попереднього перерахунку.

Також варто пам'ятати, що у пенсіонерів можуть забрати певний відсоток виплат. Наприклад, до половини пенсії можуть стягувати з людини за рішеннями суду. А 20 відсотків — якщо пенсіонер несвоєчасно повідомив ПФУ про зміну статусу (звільнення; працевлаштування; оформлення ФОП тощо).

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Фото Pixabay

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