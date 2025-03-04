41.25 / 41.84 43.40 / 44.05
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Надбавки до пенсій у квітні: хто може розраховувати на «додаткові» гроші

18:56 4 березня 2025
Індексацію пенсій працюючим пенсіонерам проводять у квітні. Фото Pixabay

Після «великої» індексації виплат у березні частині українських пенсіонерів переглянуть пенсії у наступному місяці. Середній розмір березневого підвищення для непрацюючих пенсіонерів, як очікується, складатиме 550 гривень.

А вже у квітні відбудеться перерахунок й працюючим пенсіонерам. Як розповіла в інтерв'ю «РБК-Україна» заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак, розмір підвищення залежитиме від того, скільки працює людина та яку зарплатню отримує (і які сплачує соціальні внески).

«Якщо ви сплачуєте внески, наприклад, з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що і зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, тоді й зростання буде відповідно відчутним», — зазначила вона.

Важливо знати, що перерахунок проводять автоматично — для цього не потрібно нікуди звертатися із заявами. Втім, пенсійні виплати переглядають тим працюючим пенсіонерам, які встигли пропрацювати два роки або після виходу на заслужений відпочинок, або після попереднього перерахунку.

Також варто пам'ятати, що у пенсіонерів можуть забрати певний відсоток виплат. Наприклад, до половини пенсії можуть стягувати з людини за рішеннями суду. А 20 відсотків — якщо пенсіонер несвоєчасно повідомив ПФУ про зміну статусу (звільнення; працевлаштування; оформлення ФОП тощо).

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА
112

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Зеленський запропонував кроки із закінчення війни. Фото з сайту ОП

«Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, пройшла не так, як передбачалося», — Зеленський

Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко

Стаєш із ним одним цілим: популярний телеведучий подав на розлучення

Гороскоп на 4 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Левам не варто приховувати правду, а Близнюки можуть зіткнутися з помстою: гороскоп на 4 березня

Ціни на каву та шоколад в Україні зростуть. Фото Pixabay

Стануть майже на вагу золота: які продукти скоро можуть вирости у ціні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту