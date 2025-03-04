У деяких пенсіонерів можуть «відібрати» до половини пенсії: коли можливі такі заходи

Для багатьох людей на заслуженому відпочинку пенсія є чи не єдиним джерелом доходів, тому вони зазвичай з нетерпінням чекають індексації та вираховують, наскільки зростуть їхні виплати.

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В той же час у деяких випадках пенсію можуть «відібрати», нагадали у Пенсійному фонді України.

Звичайно, все робиться цивілізовано, на основі судових рішень, постанов, ухвал, вироків (що стосуються майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших юридичних документів. Також відрахування можуть стосуватися аліментів, повернення надмірно виплачених пенсійних сум та відшкодування збитків, завданих людиною.

Розмір відрахувань визначається із суми, яку пенсіонер має отримати. Згідно з законодавством, розмір стягнення не може перевищувати 50% пенсії людини.

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Такі санкції можуть застосовувати у трьох випадках:

- на аліменти для утримання членів сім'ї;

- для відшкодування збитків, спричинених розкраданням майна підприємства чи організації;

- на компенсацію шкоди людині, якій, через дії пенсіонера, було завдано каліцтва або інші ушкодження здоров'я, а також у разі смерті потерпілого.

Для інших видів стягнень може бути відраховано не більше 20% пенсії.

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Чому пенсіонер може втратити 20% своєї пенсії

Пенсіонери повинні інформувати Пенсійний фонд про обставини, що можуть змінити розмір пенсії або призвести до її припинення. Йдеться про: звільнення; працевлаштування; зміну статусу фізичної особи-підприємця.

У разі надмірних виплат пенсії через зловживання пенсіонера чи подання неправдивої інформації страхувальником, такі суми мають бути повернуті добровільно, через рішення органів Пенсійного фонду або суду.

Виконавчий документ про стягнення може бути направлений безпосередньо до організації чи осіб, що виплачують боржнику заробітну плату, пенсію, стипендію або інші доходи.

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Варто зазначити, що під час воєнного стану в Україні тимчасово припиняється стягнення з заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржників. Однак це не стосується рішень про аліменти та боржників, які є громадянами росії.

В той же час нагадаємо, що після березневої індексації деякі «щасливчики» почнуть отримувати виплати, які на 1500 грн перевищують їх поточну пенсію.

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