Березнева індексація пенсій: хто буде отримувати на 1500 грн більше

Завдяки індексацій пенсій у березні середній розмір підвищення пенсійних виплат складе 550 гривень.



Втім, розмір підвищення буде буде для кожного пенсіонера індивідуальним та становитиме 11,5% розрахункового розміру пенсії, нагадує OBOZ.UA.

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Видання наголошує, що підвищуватимуть тільки ту пенсію, яка була раніше порахована за формулою — базову, без різноманітних доплат. А формульна пенсій у тих, хто давно вийшов на пенсію, застаріла. Тому для багатьох з них надбавка складатиме близько 100 грн.

Максимальний розмір збільшення цього року обмежили 1500 гривнями. І саме ці «додаткові» 1500 грн отримують ті українці, у кого зараз розрахунковий розмір виплат від 13 043,4 грн.

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«Зазначимо, що це абсолютна меншість пенсіонерів. До того ж, йдеться саме про тих українців, які вийшли на пенсію за загальними правилами (не спеціальні пенсіонери) та після розрахунку за формулою отримали пенсію від 13 043 грн», — наголошують у виданні.

В цілому картина з виплатами наступна: 2,7 млн пенсіонерів одержують до 3 тис. грн пенсії. Ще 1,8 млн — від 3 тис. до 4 тис. грн і 1,9 млн пенсіонерів — від 4 тис. до 5 тис. грн. Отже, у сумі до 5 тис. грн отримують 6,4 млн пенсіонерів (62,1% від загальної кількості).

Водночас фактичний прожитковий мінімум для людини, котра втратила працездатність, становить вже понад 6,5 тис. грн. Тобто всі українські пенсіонери, які отримують менше зазначеної суми, перебувають за межею бідності.

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Нагадаємо, що так звана «формула розрахунку індексації пенсії» передбачає, що розмір підвищення складається з 50% рівня інфляції за попередній рік та 50% середнього зростання зарплат за останні три роки.

Фото Pixabay

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