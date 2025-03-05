Україна має автоматично стати членом НАТО, якщо росія знову нападе: у Фінляндії зробили заяву

Президент Фінлянідї Александр Стубб, який бере участь у розробці мирного плану, в інтерв'ю американському новинному каналу CNN пропонує Україні «де-факто членство в НАТО». Коли ведуча новин запитала його, як можна було переконати Сполучені Штати дотримуватися гарантій безпеки, Стубб згадав про членство України в НАТО, пише YLE.

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«Україні складно отримати членство в НАТО, оскільки Німеччина та США ставляться до цього скептично. То чому б замість цього не дати Україні „фактичне членство“? Це означатиме, що згідно з мирною угодою, створеною після переговорів, Україна автоматично стане країною НАТО, якщо росія знову на неї нападе і тим самим порушить мирну угоду. Я вважаю, що це було б достатньо сильною гарантією безпеки», — сказав Александр Стубб.

За словами Стубба, цю ідею спочатку висловив сенатор США Ліндсі Грем. Президент також сказав, що все ще вірить, що Сполучені Штати на боці Європи і що російська пропаганда хоче, щоб Захід вірив у протилежне.

Александр Стубб також закликав використати конфісковані в росії кошти.

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«Ще є кілька країн, принаймні одна, які скептично ставляться до цього. Я думаю, якщо ви хочете максимізувати тиск, ви повинні використовувати ці кошти, і використовувати їх негайно», — зауважив президент.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Європа має гроші для порятунку України.

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