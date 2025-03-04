Фінляндія бере участь у розробці мирного плану: що про це відомо

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував лондонський саміт та ситуацію в Україні. За його словами, на зустрічі були зроблені кроки вперед. Мета всіх учасників, як зазначив Стубб, — припинення війни. Інша справа, що військова, політична та економічна підтримка України має тривати. Крім того, для миру потрібен план, пише yle.fi.

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«На цьому етапі Україна, Британія та Франція візьмуть відповідальність за розробку мирного плану», — сказав він.

За словами Стубба, Фінляндія бере участь у підготовці мирного плану разом з Норвегією.

«У нас будуть переговори з Україною найближчими днями», — додав глава держави.

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За словами Стубба, на зустрічі не було взято нових зобов'язань щодо введення європейських військ в Україну.

«Британія та Франція налаштовані на певну присутність військ в Україні. Але ті країни, які мають спільний кордон з росією та відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхні внески відрізняються», — сказав президент Фінляндії.

Александр Стубб також зазначив, що організатори вважають за необхідне досягти прогресу у використанні заморожених активів росії.

На запитання, коли Європа може сказати Сполученим Штатам: «Досить!» — Стубб відповів, що існує багато різних стилів переговорів. Він вважає, що в угоді між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин необхідно досягти прогресу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ще одна країна пропонує стати посередником у мирних переговорах рф та України.

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