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Фінляндія бере участь у розробці мирного плану: що про це відомо

17:21 4 березня 2025
Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував лондонський саміт та ситуацію в Україні. За його словами, на зустрічі були зроблені кроки вперед. Мета всіх учасників, як зазначив Стубб, — припинення війни. Інша справа, що військова, політична та економічна підтримка України має тривати. Крім того, для миру потрібен план, пише yle.fi.

«На цьому етапі Україна, Британія та Франція візьмуть відповідальність за розробку мирного плану», — сказав він.

За словами Стубба, Фінляндія бере участь у підготовці мирного плану разом з Норвегією.

«У нас будуть переговори з Україною найближчими днями», — додав глава держави.

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За словами Стубба, на зустрічі не було взято нових зобов'язань щодо введення європейських військ в Україну.

«Британія та Франція налаштовані на певну присутність військ в Україні. Але ті країни, які мають спільний кордон з росією та відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхні внески відрізняються», — сказав президент Фінляндії.

Александр Стубб також зазначив, що організатори вважають за необхідне досягти прогресу у використанні заморожених активів росії.

На запитання, коли Європа може сказати Сполученим Штатам: «Досить!» — Стубб відповів, що існує багато різних стилів переговорів. Він вважає, що в угоді між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин необхідно досягти прогресу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ще одна країна пропонує стати посередником у мирних переговорах рф та України.

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