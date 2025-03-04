Європа має гроші, щоб врятувати Україну: експерти про те, що для цього потрібно

Катастрофічна для Володимира Зеленського зустріч в Овальному кабінеті викристалізувала те, що вже ставало очевидним: Європі доведеться підтримувати Україну замість США, які відмовляються допомагати. Хоча на зустрічі європейських лідерів у Лондоні домовлялися продовжити надходження військової допомоги та сформулювати мирний план, значення мають деталі, пише видання Bloomberg.

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Яким саме чином Білий дім має намір зупинити бої, ще належить з’ясувати. Але Європа повинна визнати важелі впливу, які вона має, щоб сформувати фінал.

Хоча запаси зменшилися, європейські країни все ще мають зброю, яку вони можуть передати Україні, — від артилерійських снарядів до високоточних ракет і систем протиповітряної оборони, а також кошти для нарощування оборонно-промислової бази. 20 мільярдів доларів, розподілених по Європейському союзу, могли б допомогти Києву захиститися від атак росії та вистояти.

Європа (включно з Великобританією та Швейцарією) також зберігає широкі санкції, які можуть продовжувати стискати економіку росії, навіть якщо обмеження США будуть скасовані. Вона контролює близько 250 мільярдів доларів заморожених активів російського центрального банку, які можуть бути зарезервовані для відновлення України.

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Звісно, найкращим способом ставитися до вас як до серйозного гравця було б наслідувати приклад Сполученого Королівства у збільшенні витрат на оборону як на національному рівні, так і через спільні запозичення. Цієї кількості має бути достатньо, щоб розпочати заміну ключових засобів підтримки США — необхідних для транспортування військ і обладнання, проведення дозаправлення в повітрі та виконання низки функцій розвідки, йдеться у статті.

Це буде недешево. Видання підраховує, що, якби кожна з п’яти найбільших європейських країн збільшила витрати на оборону до 4% валового внутрішнього продукту, витрати становитимуть близько 270 мільярдів доларів на рік протягом наступного десятиліття. Але думка про те, що найбільший у світі економічний блок із сукупним річним ВВП у 20 трильйонів доларів США не може дозволити собі такі витрати, є нісенітницею. Звільнення видатків на оборону від боргових обмежень, встановлених ЄС, сприяло б збільшенню бюджету.

Лідери могли б таким чином допомогти покласти край моделі купівлі окремими націями занадто багатьох збройових платформ, що перетинаються, за надто високу ціну, за надто малу колективну вигоду. Це вимагатиме більш наполегливого керівництва від нового уряду Німеччини, а також тісніших зв’язків у сфері оборони та безпеки між континентом і Британією після Brexit. Там, де ширша домовленість неможлива, коаліції бажаючих можуть нарощувати потенціал або боротися з конкретними загрозами, подібно до переговорів Великої Британії з Норвегією щодо захисту ключових інфраструктурних зв’язків.

Завдання підготовки до світового порядку, в якому США більше не можуть гарантувати безпеку Європи, є не менш екзистенційним. Європейцям треба усвідомити свої сильні сторони та почати їх використовувати, поки не пізно.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Трамп призупинив усю військову допомогу Україні.

Фото: Армія Inform

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