Чекаючи на відкриття чергового «коридору затемнень» не варто впадати в паніку. Набагато продуктивніше зосередитися на поточних робочих викликах, не забуваючи звертати увагу на стан свого фізичного і душевного здоров'я. Про це говорить і Таро-прогноз, складений популярним інтернет-порталом.

ВІДЕО ДНЯ

ОВЕН

Дама мечів

Можливі несподіванки, особливо у спілкуванні з оточуючими. Не піддавайтеся емоціям і не відповідайте на прямі провокації — цим можуть скористатися ваші вороги. Пам'ятайте — світанок настає навіть після найтемнішої ночі.

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ТЕЛЕЦЬ

Паж пентаклів

Не довіряйте чуткам і пліткам, бо ймовірність дезінформації надто велика. Можливо, вам доведеться зробити складний вибір, пов'язаний із роботою чи фінансами. При цьому день цілком сприятливий для навчання та розширення кругозору.

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БЛИЗНЮКИ

Десятка кубків

Зверніть увагу на своїх близьких, про які ви забудете у робочих справах та турботах. А тим часом хтось із вашого оточення дуже потребує вашої підтримки. Будьте уважні до емоцій — як своїх, так і інших людей, щоб уникнути непотрібних конфліктів.

РАК

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Двійка кубків

Ви відчуєте гостру потребу в емоційній рівновазі. Ваша карта радить пригальмувати та насолодитися простими радощами життя. Наприклад, це можуть бути приємні зустрічі, гармонійні бесіди та несподівані прояви почуттів. Також у цей день важливо знайти баланс між відпочинком та роботою.

ЛЕВ

Четвірка кубків

Перед вами відкриються нові перспективи у роботі, особистому житті або навіть у придбанні бажаної речі. Однак важливо не поспішати та ретельно зважити всі ризики. Тим більше, що у вашому житті є те, що може принести вам радість.

ДІВА

Дама пентаклів

Проявіть особливу увагу до своїх слів — у цей період будь-яка необережна фраза може спровокувати конфлікт із наслідками. Залишайтеся тактовними та спокійними. До того ж у такому стані підвищується можливість прийняття вдалих фінансових рішень.

ТЕРЕЗИ

Лицар жезлів

Настав час звернути увагу на своє здоров'я, адже ви вже помічали ознаки втоми чи нездужання. Також карта вказує на необхідність цілеспрямованості у справах, радячи сміливо діяти. Зберіться і виконайте завдання, які приготував для вас день.

СКОРПІОН

Туз пентаклів

Від вас чекають на прийняття серйозних рішень. Можливо, ви стоїте перед вибором, який може вплинути на майбутнє. Не бійтеся відповідальності — у вас є підтримка близьких, які готові допомогти вам будь-якої хвилини. Будьте впевнені у своїх силах, і успіх не забариться.

СТРІЛЕЦЬ

Четвірка пентаклів

Настав час навчитися відпускати ситуацію і не переживати з кожного приводу. Важливо пам'ятати, що ви не можете контролювати все. Нехай деякі проблеми вирішаться самі по собі, без вашого втручання. А ви тим часом зосередьтеся на тому, що приносить радість і перестаньте шукати проблеми там, де їх немає.

КОЗЕРІГ

П'ятірка жезлів

Ваш четвер може стати чудовим часом для втілення планів у життя, адже саме зараз доля дарує можливість досягти успіху без зайвих перешкод. І якщо у вас залишалися сумніви у своїх кадрових перспективах, сьогодні вони остаточно розтануть, як сніжинки на долоні.

ВОДОЛІЙ.

Король кубків

Очікується жвавий день, наповнений веселощами. Можливо, його забезпечать ваші друзі, підготувавши для вас несподіваний сюрприз. Проте надто розслаблятися не варто, адже попереду у вас важливі справи. Просто постарайтеся використовувати день для відпочинку та емоційного перезавантаження.

РИБИ

Паж жезлів

Можливо, вам варто провести «ревізію» життєвих цінностей, адже останнім часом вам здається, що ви зайшли в глухий кут. І четвер — ідеальний для самоаналізу, пошуку відповідей на важливі питання та перегляду пріоритетів. Як тільки ви визначитеся з тим, що для вас дійсно важливо, життя обов'язково зміниться на краще.

Також астрологи розповіли, яким п'ятьом знакам Зодіаку неймовірно пощастить цього тижня.

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