Повне місячне затемнення у березні: що обіцяє знакам зодіаку «кривавий Місяць»

Якщо минулого місяця жителі Землі могли спостерігати парад планет — 28 лютого в ряд вишиковувалися Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс, то у березні на нас очікоує два потужні затемнення — місячне та сонячне.

ВІДЕО ДНЯ

Місячне затемнення 14 березня називають ще «кривавим Місяцем», оскільки супутник Землі набуде відповідного відтінку. Це природне явище можна буде спостерігати приблизно о 08:50 за київським часом. Нинішнє затемнення відбуватиметься у знаку Зодіаку Діва. За словами астрологині Марини Скаді, цього дня відкриється коридор затемнень, який закінчиться 29 березня, сонячним затемненням в Овні, повідомляє «ТСН».

За її словами, цей період є «часом глибоких змін та можливостей для особистого зростання», коли людина може зазнати «емоційних та духовних трансформацій».

«У місячне затемнення в Діві розум зустрічається з інтуїцією, порядок із хаосом, а деталі із цілісною картиною. Воно завершує важливий цикл, оголюючи недосконалості, які потребують виправлення. Це затемнення очищення, наведення порядку, позбавлення непотрібного — як на зовнішньому рівні, так і на глибинному, внутрішньому», — стверджує астрологиня і радить усім знакам зодіаку бути уважними до знаків долі.

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ОВЕН

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у VI символічному домі Овна, торкаючись тем роботи, здоров'я та повсякденних обов'язків. Для Овнів цей час наведення ладу в житті, позбавлення від того, що себе віджило. Ймовірно, що у знака відбудеться зміна оточення на роботі.

ТЕЛЕЦЬ

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Місячне затемнення 14 березня відбудеться у V символічному домі Тельця, якому треба буде звернути особливу увагу на сферу особистого життя та творчість. Не виключено, що затемнення стане часом, коли Телець відчує зміни у своїх захопленнях. Також не виключені важливі події, що стосуються любовних стосунків чи сім'ї.

БЛИЗНЮКИ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у IV символічному домі знаку Близнюки. Акцент у Близнюків — на домі, сім'ї, емоціях. Не виключено, що у знака зміняться стосунки з батьками, виникнуть якісь зміни, пов'язані з житловим питанням.

РАК

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Місячне затемнення 14 березня відбудеться у III символічному домі знаку Рак. На знак очікують зміни в такій сфері, як спілкування, а також в оточенні. Ключову роль у житті знака під час місячного затемнення можуть відіграти важливі документи чи розмови, а також новини, які вплинуть на плани Раків.

ЛЕВ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у II символічному домі Лева. У центрі уваги — фінансова сфера та самооцінка. Астролог не виключає, що після 14 березня у Левів можуть з'явитися нові матеріальні можливості. Для знака буде важливим переглянути свої пріоритети у накопиченні та витратах.

ДІВА

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у I символічному домі знаку Діва. Цей день стане каталізатором перетворень у житті Дів, аж до внутрішнього переродження. Можливо, у знака Зодіаку зміняться пріоритети та потреби.

ТЕРЕЗИ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у XII символічному домі знаку Терези. Це стане часом, пов'язаним із духовним зростанням та психічними процесами. Про те, в якому напрямку слід рухатися далі Терезам, знаку підкаже інтуїція. Загалом цей період — час, коли слід прибрати зі свого життя старе, що віджило, щоб звільнити місце для нового.

СКОРПІОН

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у XI символічному домі Скорпіона. Воно зосередить увагу на таких темах, як дружба, колективні проекти та життєві цілі. У цей час може з'явитися розуміння того, що мрії таки мають шанс втілитись у життя. Також у Скорпіонів можливі зміни у найближчому оточенні.

СТРІЛЕЦЬ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у X символічному домі Стрільця. Будуть затронуті такі сфери, як життєві цілі, кар'єра та репутація. Не виключено, що професійні заслуги Стрільців будуть визнані і знак спробує знайти своє місце під Сонцем.

КОЗЕРІГ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у IX символічному домі Козерога. У центрі уваги — зміна світогляду. Можливо, Козероги захочуть підвищити кваліфікацію, змінити місце проживання. Знак може також усвідомити, що черговий етап у житті завершився і є розуміння напрямку, в якому слід рухатись далі.

ВОДОЛІЙ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у VIII символічному домі Водолія. Можливо, знаку доведеться починати жити, як то кажуть, з чистого аркуша. Так, стануть важливими теми перетворень у всіх життєвих сферах. Можливі зміни у сфері спільних ресурсів, спадщини чи усвідомлення внутрішніх страхів та обмежень.

РИБИ

Місячне затемнення 14 березня відбудеться у VII символічному домі знака Риби. Затемнення вплине на сферу відносин. Не виключено, що на цей знак Зодіаку чекають зміни на роботі або в особистому житті. Можливо, відійдуть у минуле відносини, що зжили себе, а у партнерстві почнеться новий етап.

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Фото з Вікіпедії

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