Якщо тарологи вважають четвер, 6 березня, сприятливим днем для навчання та пошуку душевної рівноваги, то знавці руху небесних світил — прихильники зодіакальних прогнозів — наголошують на необхідності прискорення.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, вони радять уникати тривалих перерв у роботі, зазначає ТСН.

Овен

Ваш внутрішній голос сьогодні готовий дати відповідь абсолютно на всі питання. Обов’зково дослухайтеся до нього в будь-яких ситуаціях. А ось аналітичні здібності, які базуються на логіці та холодному розумі варто на деякий час відключити.

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Телець

Поспішіть з початком нових справ та проєктів, адже починання цього дня принесуть результати, які перевершать всі ваші очікування. Увечері приділіть час родині, або коханим людям.

Близнюки

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Не намагайтеся відтермінувати ухвалення важливого рішення, адже саме сьогодні ви зможете об'єктивно оцінити ситуацію, обравши єдино правильний шлях виходу з неї. Якщо ви брали участь у судовій справі, пов'язаній з грошима, Феміда винесе рішення на вашу користь.

Рак

Не варто закриватися у своїй «мушлі», відмовившись від спілкування. Саме за допомогою сторонніх ви можете отримати професійну пропозицію, від якої не варто відмовлятися. Також це сприятливий час, аби нарешті почати заощаджувати кошти.

Лев

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Спробуйте бодай на якийсь час відволіктися від вирішення своїх безумнівно важливих завдань і роззирнутися навколо. Так ви зможете зрозуміти, хто з близьких саме зараз потребує вашої допомоги грошима, а кому потрібна лише авторитетна порада.

Діва

Починаючи життя з чистого аркуша, не забудьте закрити попередній зошит. А для цього доведеться пришвидшити завершення недопрацювань — як у професійної сфері, так і в побуті. Крім того, зірки радять вам підвести риску під старими стосунками.

Терези

Світила нададуть вам довгоочікуваний шанс змінити життя на краще, тож не згайте нагоду. При цьому обов’язково зверніть увагу на обставини, які лише на перший погляд здаються незначними.

Скорпіон

У ваших стосунках з близькою людиною назріває проблема, яка може все зруйнувати. Тож вочевидь варто влаштувати вечір відвнертості, щиро поговоривши з нею/ним. Адже тільки відповівши одне одному на важливі запитання, можна буде зробити перезавантаження спільного життя.

Стрілець

Відкиньте думки і переживання минулого — ви ризикуєте втратити важливі шанси, які зірки дають вам тут і зараз. А це негативно позначиться вже на найближчому майбутньому (і не лише вашому особистому). Якщо ж у вас є плани розпочати ремонт, обов’язково дослухайтеся до порад старших членів родини.

Козоріг

На роботі не варто проявляти надмірну активність — цього дня вона не дасть потрібних результатів, а лише спровокує стрес. Натомість краще зайнятися облаштуванням довколишнього простору, причому як на роботі, так і вдома. Але не торкайтеся місць, які вже облаштували для своїх потреб колеги та рідні — їм це точно не сподобається.

Водолій

Зранку є вірогідність, що ви опинитеся у якійсь незрозумілій ситуації. Але не поспішайте впадати у відчай: протягом дня ситуація може вирівняється, а потім навіть принести вам користь. Також цього дня підвищується ймовірність крадіжки ваших цінних речей — проявіть підвищену обережність.

Риби

Не гайте часу на розмови. Зараз не час розпорошуватися: спочатку зробіть усе, що запланували цього дня, і лише потім вступайте в інтелектуальні суперечки з колегами. Якщо ви виконаєте цю настанову — кар’єрне зростання не забариться.

Також візьміть до уваги поради фінансового гороскопу на поточний тиждень.



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