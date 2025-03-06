Помер легендарний тенісист і телекоментатор, якому встановили пам'ятник за життя (фото)

У віці 86 років помер легендарний австралійський тенісист, свого часу найкращий гравець планети Фред Столл, який виграв за кар'єру 19 титулів серії «Великого шолома», повідомляє tennis.com. Раніше не стало знаменитої радянської коментатора та тенісистки Анни Дмитрієвої.

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Столл вважався одним із найкращих тенісистів свого покоління і у 1960-х роках виграв у одиночному розряді Відкритий чемпіонат Франції та Відкритий чемпіонат США, а також 17 титулів серії «Великого шолома» у парному та змішаному розрядах. Фред входив до складу збірної Австралії, яка тричі поспіль (1964—1966 роки) завоювала Кубок Девіса.

«Гра за Австралію означала для мене все», — сказав він якось.

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Проте після завершення кар'єри Фред Столл переїхав до США, де працював тренером, а пізніше став знаменитим телекоментатором на каналах Nine Network, Fox Sports та CBS.

Фред Столл та Новак Джокович

У 1985 році ім'я Фреда Столла було внесено до списків Міжнародної зали тенісної слави, а через три роки — до Зали спортивної слави Австралії. 1997 року легендарному тенісисту встановили пам'ятник у Мельбурні.

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У Фреда Столла залишилися дружина Пет, син Сендон, який також був професіональним тенісистом і навіть виграв US Open (а ще 21 турнір АТР у парі), дочки Монік та Надін.

Раніше «ФАКТИ повідомляли, що помер знаменитий радянський тенісист, який виграв Вімблдон і вбив за зраду дружину.

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