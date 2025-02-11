Помер знаменитий радянський тенісист, який виграв Вімблдон і вбив за зраду дружину (фото)

На 84-му році життя помер знаменитий естонський тенісист, 10-разовий чемпіон Радянського Союзу, переможець юнацького Вімблдону Тоомас Лейус, повідомляє tennisnet.ee. Раніше не стало знаменитого тенісиста та екстренера Федерера, який пережив ампутацію ноги.

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Народившись у Таллінні в інтелігентській родині, Лейус почав свій шлях у музиці, але пристрасть до тенісу привела його до того, що вже у 16 років він став наймолодшим на той момент майстром спорту СРСР.

Вже титулованим гравцем (у його колекції — 30 медалей чемпіонатів СРСР), Тоомас Лейус у 1965 році дійшов до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції. Але влада СРСР не дозволила йому оскаржити путівку до півфіналу у матчі з суперником з ПАР, яка на той час була відома як расистка країна.

Щоправда, у фіналі «Ролан Гаррос» естонець таки зіграв — у змішаному парному розряді з британською тенісисткою Вінні Шоу 1971-го.

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Найкращі естонські тенісисти 1960-х - Тоомас Лейус і Тійу Ківі-Пармас

Проте 1974 року життя тенісиста круто змінилося. Після розлучення з першою дружиною та шлюбу з танцівницею Ене Лейус зіштовхнувся зі зрадою, що призвело до розлучення і, зрештою, до трагедії 13 травня 1974-го. Ревнощі призвели до того, що Тоомас задушив Ене (за трагічним збігом обставин, за кілька днів до цього його 21-річна дочка від першого шлюбу Доріс загинула в автомобільній катастрофі). Титулований тенісист був засуджений до восьми років в'язниці, але провів в ув'язненні (після клопотання адміністрації колонії) лише 3 роки.

Вийшовши на волю і одружившись ще раз (Сінга була молодша за нього на 16 років), Лейус в Естонії не залишився і поїхав працювати тренером — спочатку до Узбекистану, а потім до Грузії. Також він займався тренерською діяльністю і дрібним бізнесом у Фінляндії та Німеччині. На батьківщину Тоомас повернувся лише у 1997 році, коли у нього вже були діти від третього шлюбу (дочка та син). Лейус був тренером відомої естонської тенісистки Марет Ані, а потім капітаном збірної країни на Кубку Федерацій та телекоментатором.

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2008 року у тенісиста діагностували рак простати, але він зумів видертися і прожив ще майже 17 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що матір легенди тенісу Бориса Беккера знайшли мертвою напередодні його дня народження.

Фото ріа «новини», Лаури Окс

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