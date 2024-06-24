Померла відома радянська коментаторка та тенісистка Ганна Дмитрієва

У Москві померла легендарна радянська тенісистка, заслужений майстер спорту СРСР та телекоментатор Ганна Дмитрієва. Про це ЗМІ повідомив друг сім'ї, фотограф Юрій Рост, який назвав її неймовірною красою людиною та своїм сердечним другом.

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Їй було 83 роки.

Ганна Дмитрієва була 18-кратною чемпіонкою СРСР з тенісу у різних розрядах та переможницею міжнародних турнірів.

Архівне фото з корту

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Завершивши спортивну кар'єру у 1975 році, Дмитрієва закінчила філологічний факультет МДУ та працювала на телебаченні, де вела блок спортивних новин у програмі «Час». З 1993 року Дмитрієва працювала на НТВ, кілька років очолювала дирекцію спортивних каналів НТВ-Плюс. З 2015 року вона працювала на «Матч ТБ», а також співпрацювала з телеканалом Eurosport.

Ще жінка відома як дочка головного художника МХАТу Володимира Дмитрієва, а її зведеним братом є телеведучий Володимир Молчанов.

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Нагадаємо, що минулого року в росії пішли з життя прославлений радянський біатлоніст, дворазовий олімпійський чемпіон та чотириразовий чемпіон світуВіктор Маматов, а також дворазова олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова.

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