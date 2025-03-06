«Мимозний настрій»: Алла Пугачова розсмішила шанувальників незвичним відео
Легендарна співачка Алла Пугачова, яка свого часу задумала свято приходу весни, продовжує дякувати шанувальників, які приєднують до тих, хто його святкує.
«Незабутнє свято вийшло! Дякую, друзі», — підписала Пугачова фотографію та відео.
На знімку 75-річна співачка позує за столом у жовтій блузці. Образ вона доповнила жовтим бантом зі штучною квіткою та такого ж кольору кольє. Також Пугачова додала відео, показавши святкове сервірування.
У відповідь шанувальники засипали співачку компліментами та словами вдячності.
Своєю чергою, чоловік Примадонни Максим Галкін у своєму акаунті розмістив відео про те, як Алла Борисівна довго не наважується, який шматок тістечка вибрати, і потім «жадібно хапає» солодощі. Звичайно, це був жарт, який розсмішив шанувальників і отримав сотні червоних сердечок-лайків.
Раніше «ФАКТИ» писали, як колишній чоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров не зміг «відкрити весну», а нинішній — Максим Галкін — висміяв Дональда Трампа та Джей Ді Венса.164
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