«Мимозний настрій»: Алла Пугачова розсмішила шанувальників незвичним відео

Легендарна співачка Алла Пугачова, яка свого часу задумала свято приходу весни, продовжує дякувати шанувальників, які приєднують до тих, хто його святкує.

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«Незабутнє свято вийшло! Дякую, друзі», — підписала Пугачова фотографію та відео.

На знімку 75-річна співачка позує за столом у жовтій блузці. Образ вона доповнила жовтим бантом зі штучною квіткою та такого ж кольору кольє. Також Пугачова додала відео, показавши святкове сервірування.

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У відповідь шанувальники засипали співачку компліментами та словами вдячності.

Своєю чергою, чоловік Примадонни Максим Галкін у своєму акаунті розмістив відео про те, як Алла Борисівна довго не наважується, який шматок тістечка вибрати, і потім «жадібно хапає» солодощі. Звичайно, це був жарт, який розсмішив шанувальників і отримав сотні червоних сердечок-лайків.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як колишній чоловік Алли Пугачової Філіп Кіркоров не зміг «відкрити весну», а нинішній — Максим Галкін — висміяв Дональда Трампа та Джей Ді Венса.

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