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Чоловіки Примадонни здивували: Кіркоров не зміг «відкрити весну», а Галкін «посміявся» над Трампом

18:25 4 березня 2025
Максим Галкін та Пилип Кіркоров

Поки співачка Алла Пугачова зверталася до шанувальників зі словами подяки за те, що вони підтримали її церемонію «відкриття весни», чоловіки Примадонни — колишній та нинішній — вирішили теж нагадати про себе в Мережі.

Як відомо, останніми роками перед від'їздом Алли Борисівни та Максима з росії урочистість «відкриття весни» проходила у затишному шестиповерховому замку, який знаходиться у підмосковному селі Грязь. Після того, як у 2023 році Пугачова покинула росію, її колишній чоловік Філіп Кіркоров вирішив проявити активність і в ефірі передачі «Маска» на каналі НТВ заявив про намір стати тим, хто відкриває весну.

Але, звичайно, Філіп користується куди меншою повагою, тому його жорстоко висміяли як в мережі, так і не телеекрані. При цьому невдаху-«відкривача» призвали вибачитись перед колишньою дружиною та її шанувальники за спробу плагіату (як відомо, свято придумала Алла Пугачова, яка завжди робила це легко і невимушено на відміну від набундюченого Філі).

Нинішній чоловік Примадонни Максим Галкін, навпаки, допоміг дружині — він опублікував її «свіже» фото, про що просили її фанати.

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А також позбиткувався над президентом США Дональдом Трампом, який висунув проти Володимира Зеленського низку безглуздих звинувачень, одне з яких було в тому, що президент України з'явився до Білого дому не в костюмі з краваткою.

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«Ви тільки подивиться, що коїться: Чарльза III, короля Великобританії та Північної Ірландії, главу держав Співдружності з Віндзорської династії, верховного головнокомандувача збройними силами Великобританії, верховного правителя Церкви Англії, главу Співдружності націй не збентежило, що Володимир Олександрович не в костюмі», — написав Галкін.

Тобто, справжній король, аристократ із аристократів не придає великого значення одягу президента воюючої країни, в той час як тимчасові господарі Білого дому намагаються вдавати з себе «блакитнокровних принців».

Нагадаємо, раніше Максим Галкін опублікував допис, в якому показав, як змінювалася Алла Пугачова та їх діти останніми роками.

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