Алла Пугачова звернулася до шанувальників: «Душою з вами»
Співачка Алла Пугачова, яка днями «відкрила весну», подякувала фанатам за те, що вони разом з нею відзначали першу неділю весни. Зробила це вона традиційно в соціальній мережі Instagram.
«Дякую всім, хто взяв участь у святі жовтих квітів у першу неділю весни. Люблю вас. Ціную вашу відданість. Душою з вами», — написала виконавиця.
Зазначимо, що для Пугачової вже стало традицією святкувати першу неділю березня. У 90-х виконавиця дарувала перехожим жовті квіти цього дня, гуляючи центром москви, а після йшла святкувати настання весни з друзями, запевняючи в першому тості: «Весну — дозволяємо!».
У відповідь шанувальники звернулися до співачки з масою добрих слів та побажань.
Цікаво, що Аллі Борисівні «допоміг» і її чоловік, гуморист Максим Галкін — він опублікував її «свіже» фото.
«Під попередніми знімками окремі товариші були незадоволені, що фотки старі. Ось вам свіжа, з сьогоднішнього святкування. Привіт усім!» — написав він і дійсно розмістив «свіжий» знімок.
Нагадаємо, що нещодавно Алла Пугачова прокоментувала відео старшої доньки Христини Орбакайте і показала «майже дорослого» сина Гаррі.188
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