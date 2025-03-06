Був пов’язаний з «ЮКОСом»: стало відомо, який «таємничий багатій» допомагає Пугачовій і Галкіну в Ізраїлі

Поки співачка Алла Пугачова дякує шанувальникам за участь у святкуванні Дня перших весняних квітів, деякі ЗМІ намагаються дізнатись про життя Примадонни та її чоловіка в Ізраїлі, адже днями на росТВ пройшла інформація про те, що якийсь невідомий благодійник оплачував парі житло відразу після переїзду, та й зараз не шкодує грошей для Алли Борисівни та Максима Олександровича.

ВІДЕО ДНЯ

«Останньою краплею», яка збурила допитливість журналістів, стало повідомлення про те, що будинок Галкіна і Пугачової знаходиться у місті Герцлія, а рядом з ним розташований сучасний медцентр, в якому працює багато вихідців з країн колишнього СРСР, які добре знають російську мову.

«Місце явно вибрали не випадково. Саме місто Герцлія не таке вже й велике — там живе всього близько 100 тисяч людей. Але враховуючи, що Максим перебуває у постійних роз'їздах, а Пугачовій у квітні виповниться 76 років, цілком можливо, що співачка та її чоловік вирішили просто перестрахуватися. Допомога співробітників Медцентру може Аллі Борисівні і не знадобитися. Однак думка про те, що поряд є російськомовні фахівці, напевно, надає впевненості Пугачовій», — пишуть ЗМІ.

І саме згадування Медцентру допомогло журналістам «вирахувати» прізвище «таємничого благодійника» гумориста та співачки.

Виявилося, що це колишній співвласник ЮКОСу Леонід Невзлін, якого в рф визнано іноагентом. Саме він, за інформацією ЗМІ, орендує для зіркового подружжя житло.

РЕКЛАМА

Чому ж Невзлін допомагає Аллі Борисівні та Максиму Галкіну? Кажуть, що олігарх та гуморист зійшлися на тлі сильної любові до Ізраїлю. Ще 20 років тому екс-співвласник ЮКОСу заснував там Центр вивчення російського та східноєвропейського єврейства при Університеті в Єрусалимі. До того ж Невзлін оплачує Галкіну та Пугачову житло суто з дружніх міркувань, адже не все у світі вирішують гроші.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про здивування, яке змогли визвати чоловіки Алли Пугачової: Філіп Кіркоров не зміг «відкрити весну», а Галкін «посміявся» над Трампом та Джей Ді Венсом.

РЕКЛАМА

175

Читайте нас у Facebook