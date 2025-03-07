росіяни зайшли в Сумську область: на Курщині ЗСУ потрапили в надскладну ситуацію

Російська армія, що веде повномасштабну выйну проти України, прорвалася через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію. Про це повідомив співрозмовник в одному з підрозділів у цьому районі Курщини, інформує «Українська правда».

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«Відбувся прорив району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою часткового або повного оточення. Це сталося не раптово, а поступово й планомірно. Ще до Нового року росіяни зайшли на Курилівку, де одна з наших бригад залишила позиції. Після цього противник накопичував сили й систематично проводив штурмові дії. Вчора та позавчора зробили ривок — ось і результат», — повідомив він.

За словами співрозмовника, наразі Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

«Зараз ми намагаємося стабілізувати ситуацію, щоб противник не міг остаточно закрити шляхи сполучення», — каже співрозмовник.

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У результаті такого прориву росіян підконтрольна ЗСУ територія Курської області навколо сіл Гуєво (11 км на південь від Суджі) і Горналь (15 км) виявилася практично відрізаною від основної частини Курської області, яка перебуває під контролем ЗСУ.

Ймовірно, росіяни пішли на прорив під Суджею, аби отримати ще один шлях просування до ключової дороги українського угруповання на Курщині — Суми-Юнаківка-Суджа. Раніше вони зробили першу спробу наблизитися до цієї дороги з півночі — через село Новеньке, серйозно ускладнивши логістику ЗСУ. Ця дорога є основною логістичною артерією для угруповання ЗСУ в Курській област. У разі виходу окупантів у район прикордонного переходу «Суджа» угрупованню ЗСУ загрожує повне оточення.

DeepState пояснює просування російських військ у Курській області тим, що Росія використовує в атаках велику кількість північнокорейськиї військових.

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Як писали «ФАКТИ», у лютому росіяни вдарили по будівлі інтернату в Суджі.

Фото: inforesist.org

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