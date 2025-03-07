«Енергетичний терор»: вночі росіяни атакували ракетами та дронами об'єкти енергетичної інфраструктури України (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Вночі ворог завдав чергового масованого комбінованого (ракетами та дронами) удару по Україні. Окрім балістичних, було запущено не менше 30 крилатих ракет — «Калібри» з Чорного моря та ракети з бомбардувальників із Саратовської області та району Каспійського моря (зліт десяти Ту-95 з «Оленьї» кількома групами).

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«Під час ракетної і дронової атаки кацапами було застосовано: крилаті ракети Х-101/55 запущені з бортів Ту-95мс; балістичні ракети „Іскандер-М/KN-23/С-300/С-400“; крилаті ракети „Калібр“; крилаті авіаційні ракети типу Х-31П, Х-59; шахеди, імовірно гербери, імовірно „пародії“. Атака шахедами триває; злітав МіГ-31К, але попередньо без пусків ракет. Били по газовій та іншій інфраструктурі. Переважно під основним ударом була Полтавщина, Тернопільщина, Одещина, Полтавщина, Сумщина», — повідомляє Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

Моніторингові канали повідомляли про удари по об'єктах паливно-енергетичного комплексу (передусім газової інфраструктури) на Полтавщині та у Західній Україні — на Тернопільщині та Івано-Франківщині. Сильна пожежа після «прильоту» спалахнула у Тернополі. Повідомляється, що у місті зникла електрика.

«Внаслідок нічної ворожої атаки на Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт. Можуть бути обмеження з подачею газу. Сили ППО збили ворожу ракету. Жертв немає. Відповідні служби ліквідовують наслідки. Перебувайте в укритттях до відбою!» — повідомив керівник Тернопільскої ОВА В’ячеслав Негода.

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Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, росія продовжує свій енергетичний терор.

«Знову під масованим ракетно-дроновим обстрілом енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. Там, де можливо, рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації енерго- і газопостачання. росія намагається завдати болю саме звичайним українцям, обстрілюючи енергетику і газові виробничі потужності, не залишаючи своєї мети залишити нас без світла і тепла, завдати найбільшої шкоди пересічним громадянам. Поки триває небезпека — будьте, будь ласка, в укриттях. Ситуація в енергосистемі може змінюватись», — написав він.

Крім того, вранці 7 березня ворог завдав удару балістикою по Харкову. «Прилетіло» в інфраструктурний об'єкт у Київському районі міста, також постраждала багатоповерхівка, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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«Удар було скоєно по цивільному інфраструктурному обʼєкту. З-під уламків будівлі дістали жінку — жива, зараз її обстежують лікарі. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На місці влучання пожежа. Постраждав також багатоквартирний будинок, що знаходиться поряд. З нього евакуйовують усіх мешканців. На місці працюють усі відповідні служби», — написав він.

Терехов додав, що, крім будівлі критичної інфраструктури та житлового будинка, постраждали й інші обʼєкти. Горять 10 гаражів та 5 автівок. Врятовані шестеро людей.

Як повідомив керівник Олег Синєгубов, до медичної установи госпіталізовані 65-річна жінка та 61-річний чоловік.

«На цю хвилину — пʼятеро постраждалих, двоє із них шпиталізовані. Іншим надали допомогу на місці», — написав він.

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Напередодні увечері ворог ударив «Шахедами» по передмістю Одеси. Метою був енергетичний об'єкт. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У передмісті Одеси палали три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Крім того, вибухи лунали на Чернігівщині. Про це повідомив керівник Чернігівської ОВА В’ячеслакв Чаус.

«Вночі російські терористи атакували українські обʼєкти критичної інфраструктури. На Чернігівщині вибухи лунали на Прилуччині — пошкоджений один із виробничих обʼєктів», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», напередодні ворог також скинув на Краматорськ три КАБи.

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