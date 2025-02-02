Росіяни вдарили по будівлі інтернату в Суджі: вбивство своїх цивільних терористи намагаються повісити на ЗСУ

У перший день місяця, 1 лютого російські війська завдали бомбового удару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. У будівлі у цей момент перебували десятки цивільних.

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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«1 лютого близько 18.00 російська авіація завдала удару із застосуванням керованої авіабомби (КАБ) по місцю тимчасового проживання цивільного населення в Суджі Курської області (РФ). Цей населений пункт контролюється Силами оборони України», — говориться у повідомленні.

Влучання російської авіабомби зафіксовано по триповерховому будинку колишнього інтернату в Суджі, розташованому за адресою вул. Леніна, 7.

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У даній будівлі перебувало 86 цивільних осіб місцевого населення, також розміщувався пункт Національної поліції України з 4 поліцейськими.

«Внаслідок завдання удару зруйнована центральна частина будинку. Станом на 21.00 виявлено 4 загиблих, 4 важких поранених та близько 80 цивільних осіб, які не постраждали», — розповіли в Повітряних силах.

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Також зазначається, що важкопоранені були евакуйовані до стабілізаційних пунктів, де їм надають медичну допомогу, та з метою подальшої евакуації до лікарні.

«Бити бомбами по мирному населенню — фірмовий почерк російських злочинців! Навіть коли мирне населення — місцеві мешканці, росіяни», — наголошують в Силах оборони України

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У військовому відомстві констатували, що російська сторона одразу спробувала перекласти провину за власну атаку на Україну, й «традиційно, численні російські пабліки звинувачують в ударі Україну».

«Не вийде! Є беззаперечні докази та результати об'єктивного контролю, що удар здійснено російською тактичною авіацією», — наголошують в ПС.

Так, захисники оприлюднили в мережі скріншоти із системи «Віраж-планшет» із траєкторією польоту російської керованої авіаційної бомби.

Траєкторія руху КАБ

На інцидент відреагував президент України Володимир Зеленський: він наголосив, що рф завжди воює проти мирного населення.



У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили відео з місця російської атаки на школу-інтернат у Суджі. У військовому відомстві зазначили, що на момент удару в приміщенні перебували десятки місцевих жителів, які готувалися до евакуації.

«Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті перебувають виключно цивільні — місцеві жителі, серед яких жінки та діти», — зазначили в Генштабі.

Також варто нагадати, що цей удар з боку росармії по інтернату у місті Суджа — не перший. Так, 11 січня авіація рф також завдала бомбових ударів по школі-інтернату в Суджі, в якому перебували люди літнього віку, багато з них — особи з інвалідністю.

Страждають від нелюдських ударів ворога й українські міста і села. Ось і вночі 2 лютого удари КАБ та дронів спричинили загибель мешканців Полтави та Харківщини.

Фото Вікіпедія

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