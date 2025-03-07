Справжнє свято весни: на 8 березня українцям обіцяють аномальну погоду

Метеоролог Ігор Кібальчич, який пояснював, що тепла погода цього тижня встановилася завдяки поширенню над Центральною та Східною Європою області високого тиску, а також теплого повітря з південного заходу, повідомив, що у вихідні дні, 8 та 9 березня, в Україні зберегатиметься аномальна тепла погода.

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За його прогнозом, опади в країні не передбачаються. А ось температура повітря буде вищою за норму на 5 -10 °C.

Субота, 8 березня:

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +13…+18 °С.

У північній частині країни прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +12…+17 °С.

У центральних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +13…+18 °С.

У південних областях та у Криму прогнозується сонячна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +2…+7 °С, вдень +14…+19 °С, на узбережжі морів +8…+13 °С.

У східній частині країни очікується тепла та сонячна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі передбачається в межах +1…+6 °С, вдень +12…+17 °С.

Прогноз погоди на 8 березня. Фото Укргідрометцентру

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Неділя, 9 березня:

У західних регіонах України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +13…+18 °С.

У північних областях утримається тепла та малохмарна погода, без опадів. Вітер південний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +1…+6 °С, вдень +12…+17 °С.

У центральних областях прогнозується суха погода без опадів. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, вдень +12…+17 °С.

У південних регіонах України та у Криму прогнозується суха та сонячна погода, без опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +2…+7 °С, вдень +12…+17 °С, на узбережжі морів +6…+11 °С.

У східних областях очікується суха та сонячна погода. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме −1…+4 °С, вдень +11…+16 °С.

Прогноз погоди на 8 березня. Фото Укргідрометцентру

На самопочуття метеозалежних людей може впливати не лише великий перепад температур, а й магнітні бурі, яких у березня буде кілька. Так, перша з них очікується з 10 до 12 березня. Також збурення магнітосфери очікуються 14−15 березня та 18 березня, а 27 березня на українців очікує геомагнітна буря слабкого ступеня.

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Фото Pixabay

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