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Магнітні бурі у березні-2025: коли чекати і як пом'якшити «сонячний удар»

16:07 3 березня 2025
Магнітні бурі у березні 2025 року в Україні

У березні 2025 року на українців очікують кілька хвиль геомагнітних бур. Вони матимуть різну інтенсивність. Деякі з них досягатимуть 5 балів. Це випливає із даних Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Перші геомагнітні бурі очікуються з 10 до 12 березня. Також збурення магнітосфери очікуються 14−15 березня та 18 березня. 27 березня на українців очікує геомагнітна буря слабкого ступеня.

Як писали «ФАКТИ», якщо слабкі бурі проходять для людей практично непомітними, то сильну активність Сонця можуть відчути багато людей. Це проявляється і в головних болях, і в занепаді сил і в апатії. Особливо це позначається на людях із хронічними захворюваннями, насамперед серцево-судинними.

У таких випадках необхідно подбати про те, щоб у домашніх аптечках були потрібні ліки. У дні магнітних бурь не рекомендується надмірна фізична активність. Також краще відмовитися від важкої їжі та спиртного, віддавши перевагу легким стравам та сокам. Каву та енергетичні напої в такі дні також краще не вживати.

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Також доцільними є провітрювання приміщення та прогулянки на свіжому повітрі. Вони допоможуть знизити вплив магнітної активності.

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