За допомогу у затриманні учасника Олімпійських ігор обіцяно 10 мільйонів доларів (фото)

Колишній канадський сноубордист і учасник Олімпійських ігор-2002 в Солт-Лейк-Сіті Райан Веддінг потрапив до списку 10 злочинців, що найбільш розшукуються Федеральним бюро розслідувань (ФБР), за організацію великого угруповання наркоторгівців, на яке також покладають відповідальність за декілька вбивств. Держдепартамент США оголосив винагороду у розмірі 10 млн доларів за інформацію, яка призведе до його затримання. Раніше віцечемпіон Олімпійських ігор погорів на ввезенні до Австралії кокаїну на 150 млн доларів.

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43-річний колишній олімпієць потрапив до списку ФБР після того, як йому висунули звинувачення в організації міжнародної наркомережі, яка перевезла сотні кілограмів кокаїну з Колумбії до Північної Америки. Стверджується, що Веддінг організував убивства трьох людей. Раніше Федеральне бюро розслідувань США оголосило нагороду у розмірі 50 000 доларів за інформацію, яка призведе до арешту та екстрадиції громадянина Канади, який живе в Мексиці.

За даними слідства, угруповання, яке очолює Веддінг, перевозило великі партії кокаїну, використовуючи великовантажні фури.

«Веддінг пройшов шлях від олімпійських білих схилів до поширення кокаїну на вулицях міст США та в його рідній Канаді. Імовірні вбивства його конкурентів роблять Веддінга дуже небезпечною людиною», — сказав помічник директора відділення ФБР у Лос-Анджелесі Акіл Девіс .

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У 2002 році Райан Веддінг представляв Канаду на Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста збірної затримали в аеропорту зі 100 кілограмами кокаїну.

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