40.99 / 41.54 44.29 / 45.05
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

За допомогу у затриманні учасника Олімпійських ігор обіцяно 10 мільйонів доларів (фото)

20:37 7 березня 2025
Райан Веддінг

Колишній канадський сноубордист і учасник Олімпійських ігор-2002 в Солт-Лейк-Сіті Райан Веддінг потрапив до списку 10 злочинців, що найбільш розшукуються Федеральним бюро розслідувань (ФБР), за організацію великого угруповання наркоторгівців, на яке також покладають відповідальність за декілька вбивств. Держдепартамент США оголосив винагороду у розмірі 10 млн доларів за інформацію, яка призведе до його затримання. Раніше віцечемпіон Олімпійських ігор погорів на ввезенні до Австралії кокаїну на 150 млн доларів.

43-річний колишній олімпієць потрапив до списку ФБР після того, як йому висунули звинувачення в організації міжнародної наркомережі, яка перевезла сотні кілограмів кокаїну з Колумбії до Північної Америки. Стверджується, що Веддінг організував убивства трьох людей. Раніше Федеральне бюро розслідувань США оголосило нагороду у розмірі 50 000 доларів за інформацію, яка призведе до арешту та екстрадиції громадянина Канади, який живе в Мексиці.

За даними слідства, угруповання, яке очолює Веддінг, перевозило великі партії кокаїну, використовуючи великовантажні фури.

«Веддінг пройшов шлях від олімпійських білих схилів до поширення кокаїну на вулицях міст США та в його рідній Канаді. Імовірні вбивства його конкурентів роблять Веддінга дуже небезпечною людиною», — сказав помічник директора відділення ФБР у Лос-Анджелесі Акіл Девіс .

РЕКЛАМА
У 2002 році Райан Веддінг представляв Канаду на Олімпійських іграх у Солт-Лейк-Сіті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста збірної затримали в аеропорту зі 100 кілограмами кокаїну.

РЕКЛАМА

622

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Андрій Данилко

Ганьба: названа причина скасування концертів Андрія Данилко

Розклад карт Таро на 8 березня. Фото Pixabay

Близнюкам — «Зірка» та нові можливості, Ракам — «Вежа» та несподівані зміни: Таро-прогноз на суботу, 8 березня

Гороскоп 8-9 березня для п&#39;яти знаків Зодіаку. Фото Pixabay

Під покровом Удачі: кому зі знаків зодіаку пощастить у вихідні 8−9 березня

Гороскоп на 7 березня для всіх знаків Зодіаку

Близнюкам — нові враження, Скорпіонам — цікаві можливості: гороскоп на 7 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту