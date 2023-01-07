Футболіста збірної затримали в аеропорту зі 100 кілограмами кокаїну

29-річний футболіст збірної Мартініки Жан-Мануель Недра був затриманий у паризькому аеропорту Шарля де Голля.

Як повідомляє видання Le Parisien, при огляді багажу спортсмена та його супутниці представники правопорядку виявили у валізах 100 кг (!) кокаїну. Надра було заарештовано і доставлено в дільницю, а дівчину, яка його супроводжувала, відпустили.

Клуб «Айльон дю Ляментен», за який гравець виступає з 2016 року, виступив із заявою з приводу даної ситуації. «Із жалем ми дізналися про те, що один із наших гравців виявився причетним до контрабанди наркотиків. Давайте будемо сильнішими, ніж будь-коли, об'єднавшись у нашій боротьбі з цим негативним явищем. Ми повинні захищати та попереджати нашу молодь про ризики, наслідки та зловживання у цьому середовищі», — йдеться у повідомленні на офіційних клубних ресурсах.

Зазначимо, що Недра є гравцем збірної Мартініки, за яку провів 20 матчів. Цього сезону у складі клубу провів два матчі в рамках Кубка Франції (острова в Карибському морі належать Франції, і згідно з регламентом кубкових змагань заморські команди можуть брати участь у турнірі), де «Айльон дю Ляментен» обіграв своїх співвітчизників із «Голден Лайон» (2:1), але у другому раунді був розгромлений представником другого французького дивізіону «Ам'єном» (0:10).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексзірка «МЮ» та «Ювентуса» Патріс Евра в дитинстві жебракував та продавав наркотики.

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