Росіяни вдарили по Добропіллю: більше десяти людей загинуло, багато поранених (фото, відео)

Напередодні увечорі загарбники знов запустили ударні БпЛА та продовжували завдавати ударів по прикордонним областям.

Так, у Добопіллі, що на Донеччині, загинуло більше десяти людей, а ще близко 30 отримали поранення. Як повідомляють в ДСНС, наразі відомо, що пошкоджені 8 п’ятиповерхових будинків, адмінбудівля, 30 автомобілів.

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В Добропіллі десятки людей загинули та отримали поранення. Фото ДСНС

Надзвичайники гасили пожежі, що розпочалися в житлових будинках і адміністративній будівлі. В цей час окупанти завдали повторного удару (ймовірно, «шахедом»), пошкодивши пожежну машину.

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В Добропіллі на Донеччині пошкоджені житлові будинки та адмінбудівля. Фото ДСНС

Під час гасіння пожежі росіяни вдарили ударним БпЛА по машині рятувальників. Фото ДСНС

Наразі тривають роботи. Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 кв. м.

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Вже вкотре перебувала під ударами «шахедами» Одещина — останніми днями ворог масовано завдає ударів по енергетичних об'єктах регіону.

«Внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки. На місці події працюють рятувальники та оперативні служби міста. З'ясовуємо масштаби руйнувань інфраструктури та пошкоджень житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі не надходила», — повідомив мер Одеси Генадій Труханов.

В Одесі знов пошкоджені інфраструктурні об'єкти. Фото ДСНС

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А в ДСНС уточнили: «Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля. Також постраждала критична інфраструктура».

В Одесі горила АЗС та промислова будівля. Фото ДСНС

А керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у ніч проти 8 березня та ранком росіяни атакували Нікопольщину — цілили по райцентру та Марганецькій громаді з артилерії та застосовували дрони-камікадзе. Підрозділи Повітряного командування «Схід» «приземлили» в області 4 ворожі БпЛА та ракету.

Бив ворог «шахедами» й по Харківщині. Так, у Богодухові близько 2:00 БпЛА поцілив по цивільному підприємству. Спочатку було виявлено тіло одієї загиблої людини, яке деблокували з-під завалів. А вже ранком керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість жертв збільшилася до трьох. Усі — цивільні чоловіки. Ще сім людей отримали поранення.

Нагадаємо, що напередодні уночі росіяни застосували проти України 261 засіб повітряного нападу: 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА.

Фото ДСНС

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