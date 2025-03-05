Частина Одеси залишилася без світла, тепла та води внаслідок масованої атаки дронів (відео)

Під час атаки з повітря у ніч проти 5 березня російські загарбники знов вдарили «шахедами» по критичній інфраструктурі Одеси.

«Внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання. Пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС», — повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

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В Одесі пошкоджена критична інфраструктура та житлова забудова. Фото ДСНС

Під Одесою загинув літній чоловік, який отримав осколкові поранення. Фото ДСНС

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Наразі відомо про одного загиблого — 77-річний житель села Лиманка, що під Одесою, помер внаслідок осколкових поранень.

Рятувальники гасили пожежі в приватних будинках та цивільній інфраструктурі. Фото ДСНС

А в ДСНС руйнування назвали масштабними. Наслідки російського терону вночі ліквідовували понад 60 співробітників надзвичайної служби. Інформація щодо поранених наразі уточнюється.

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Також під час повітряної тривоги ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав.

Зазнала ракетної атаки й Дніпропетровщина. Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, ворог атакував Павлоград, де пошкоджені два промислові підприємства.

«На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили. Побиті вікна у двох п'ятиповерхівках. На щастя, люди не постраждали», — додав він.

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Моніторингові канали вкоазували, що противник застосував дві балістичні ракети «Іскандер-М"/KN-23.

А Нікопольска громада зазнала обстрілу з важкої артилерії. Обійшлося без загиблих та поранених.

Вночі ППО збила у небі над Дніпропетровщиною 12 ворожих дронів-камікадзе.

А напередодні увечорі росіяни атакували «шахедами» Харків. За словами мера Ігоря Терехова, зафіксований удар ворожого БпЛА по цивільному підприємству у Немишлянському районі.

«Внаслідок „прильоту“ пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам», — додав він.

Нагадаємо, що нещодавно ворог вдарив балістикою по Одесі. В міському порту постраждали два працівники, пошкоджень зазнало іноземне судно.

Фото ДСНС

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