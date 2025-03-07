Близько 70 ракет та майже 200 безпілотників: у Повітряних Силах розповіли деталі нічної атаки ворога

У ніч на 7 березня 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару — по об’єктах газовидобувної промисловості України. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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«За попередніми даними радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника — 67 ракет різних типів та 194 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів різних типів, зокрема: 35 крилатих ракет Х-101/Х-55см; 8 крилатих ракет Калібр; 3 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23; 4 зенітних керованих ракет С-300; 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 194 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів», — йдеться у повідомленні.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

«Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000. Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки», — повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

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Станом на 10.00 підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

- 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;

- 8 крилатих ракет Калібр;

- 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;

- 100 ударних БпЛА типу Shahed (дронів інших типів).

«Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) — не досягли своїх цілей! 86 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ», напередодні ворог скинув на Краматорськ три КАБи.

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