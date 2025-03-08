Росіяни скинули на Костянтинівку п’ять авіабомб (фото, відео)

Ворог вчергове завдав авіаційного удару по багатостраждальній Костянтинівці що на Донеччині.

Очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що наразі відомо про поранення чотирььх містян. .

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В місті пошкоджені житлові будинки та газогони. Фото ОВА

В Костянтинівці пошкоджено сім багатоповерхівок та чотири приватні будинки. Фото ОВА

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«За попередньою інформацією, росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Поранення отримали місцеві жителі від 29 до 48 років. Пошкоджено 7 багатоповерхівок, 4 приватні будинки, 4 адмінбудівлі, аптеку, крамницю, 6 ліній електропередач і 2 газогони», — додав він та закликав містян евакуйуватися своєчасно.

Також Вадим Філашкін показав наслідки удару росіян по Добропіллю — місто зазнало обстрілів балістичними ракетами. Загинуло 11 містян, кількість постраждалих зросла до 33.

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Нагадаємо, загарбники вдарили по місту двома «Іскандерами». Після того, як рятувальники у Добропіллі приступили до роботи, росіяни спрямували на них дрон-камікадзе. Внаслідок удару було пошкоджено автівку ДСНС.

Фото зі сторінки Вадима Філашкіна

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