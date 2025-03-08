Прориву не відбулося: ЗСУ знищили поблизу Суджі велику групу російських диверсантів

В Курській області армія росії намагалась проникнути на підконтрольну ЗСУ територію, використовуючи підземні комунікації. Саме про це попереджав журналіст Юрій Бутусов.

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Але ворогу не вдалося реалізувати хижий намір, розповів офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай.

Військовий повідомив, що командування однієї з десантно-штурмових бригад заздалегідь отримали розвіддані про плани росіян використати підземні комунікації магістрального газогону «Прогрес» для диверсійної діяльності в Суджанському районі.

«Ворог намагався діяти за сценарієм Авдіївської операції, використовуючи інженерні споруди для проникнення на підконтрольну ЗСУ територію. Проте наші десантники випередили окупантів», — наголосив Гай.

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Сили оборони України організували засідку, яка дозволила дочекатися виходу російських військових з тунелю та його скупчення біля виходу. Тоді вихід був завалений, ще зробило неможливою евакуацію ворожої групи. Далі — знищення.

«Ліквідовано близько 80% особового складу противника», — додав офіцер.

З його слів, об'єктивний контроль та радіоперехоплення підтверджують паніку серед особового складу ворога. Так, росіяни скаржаться, що їх кинули на вірну смерть.

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В той же час ситуація на фронті, нагадаємо, залишається дуже важкою. Через недолугі дії адміністрації Трампа, яка забороняє обмін розвідувальними даними між ЗСУ та Пентагоном, росіяни активізували свою діяльність. Зокрема, сьогодні загарбники скинули на Костянтинівку п'ять авіабомб, від яких постраждало чотири людини.

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