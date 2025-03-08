Якщо на початку року ЗСУ йшли в наступ на Курщині, то зараз вимушені відбиватися від переважаючих сил ворога

«Важка битва на Курщині. Росіяни використали трубу газопроводу для атаки. Ситуажіія у санітарній зоні на Курщині продовжує загострюватись, і потребує негайних рішень командування», — пише військовий журналіст Юрій Бутусов у соцмережі.

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Ворог продовжує масовані атаки по усьому фронту курської санітарної зони. Російські та корейські війська тут мають значну перевагу в силах, і ворог атакує безперервно. Наші війська забезпечені боєприпасами, демонструють екстраординарний героїзм та стійкість, але ворог просувається не рахуючись з втратами. Але фронт санітарної зони вузький, і ворог з флангів взяв під щильний вогневий контроль наші шляхи сполучення. Тепер втримуватись там найважче з усіх інших ділянок фронту.



Сьогодні виявлено просачування ворожої піхоти в районі міста Суджа — росіяни використали трубу газопроводу для того щоб перекинути непомітно для дронів штурмову роту, і вклинились у наші бойові порядки. Труба взята під посилене спостереження, район зосередження штурмовиків виявлений, здійснюється ліквідація ворога.

Подальше утримання санітарної зони на Курщині не виправдано з тактичної та оперативної точки зору. Політичні мотиви усім зрозумілі, але має бути і суто військова логіка. Я вважаю Курську операцію успішною тільки тому, що на першому етапі з малими втратами вдавалось завдавати у багато разів більші втрати ворогу.

Але успішна операція зараз перетворилась на суцільний героїзм. Якщо є сили відкинути ворога та прикрити комунікації — тоді логіка в таких діях була б. Якщо.

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Успіх на війні — це досягнення вигідного становища (тактичного, оперативного, стратегічного), і можливість завдавати значно більше втрат ворогу, ніж своїм. Зараз ми втратили вигідне становище на Курщині — і тактичне, і оперативне.

Потрібні рішення.

І потрібна негайне створення единого центру управління та організації бойових дій БПЛА та РЕБ в ОТУ «Сіверськ», яким має командувати компетентний командир, командир одної з діяючих боєздатних частин БПЛА, як це зробили у Покровську в ОТУ «Донецьк». У високотехнологічній війні для управління дронами потрібні командири, які краще за інших вміють дрони застосовувати, а не просто будь-які керівники, які люблять дивитись стріми у телевізорі. І такі якісні командири дронових військ в нашій армії є, наприклад — Роберт Броуді. Проблема тільки в тому, щоб такі командири були призначені, отримали реальні повноваження та почали ухвалювати рішення на оперативно-тактичному рівні", — вважає автор допису.

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