Син легендарного Буффона дебютував у професіональному футболі: відео історичного моменту

Син легендарного чемпіона світу з футболу, ексворотаря «Ювентуса» та збірної Італії Джанлуїджі Буффона, який нещодавно одружився з ефектною телеведучою, 17-річний Луї дебютував у професіональному футболі за «Пізу», що посідає у серії В друге місце.

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Буффона-молодшого, котрий виступає на позиції форварда, у матчі зі «Спецією» випустив на заміну на 83-й хвилині головний тренер «Пізи», а заразом колишній партнер його батька по національній команді Філіппо Індзагі.

Зазначимо, що Луї Буффон приєднався до команди у 2023 році і цього сезону регулярно грає за команду U19 у молодіжному чемпіонаті Італії, де забив за «Пізу» 6 м'ячів у 20 поєдинках.

До речі, обираючи спортивне громадянство, Буффон-молодший, який народився в Турині, віддав перевагу батьківщині своєї матері, колишній віцеміс Чехії Альони Шередової і вже встиг дебютувати за чеську збірну U18.

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Луї Буффон у футболці юнацької збірної Чехії

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що син Андрія Шевченка Крістіан отримав український паспорт та дебютував у складі юнацької збірної України.

Фото Instagram

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