Син Шевченка отримав український паспорт: з'явилася реакція тренера збірної (відео)
Син нового глави УАФ, легендарного Андрія Шевченка 17-річний Крістіан, який підписав минулого літа контракт з англійським «Уотфордом», отримав українське громадянство, повідомляє sport.ua.
Як відомо, Шевченко-молодший, котрий мешкає із сім'єю в Лондоні, справно забиває голи за юнацькі команди «Уотфорда» на позиції форварда і вже дебютував у складі U21.
Процедура отримання паспорта зайняла у Крістіана Шевченка близько двох місяців. Тепер футболісту залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА.
Новий головний тренер збірної України U19 Дмитро Михайленко вже заявив, що розраховує на футболіста.
«Так, нам відомо, що Крістіан Шевченко отримав український паспорт, і ми плануємо викликати його до збірної. Я на контакті з тренерами та аналітиками „Уотфорда“. Дивився останні три його ігри. Він має гідний рівень, тому плануємо його викликати», — цитує фахівця ua.tribuna.com.
До речі, раніше Андрій Шевченко поділився своєю думкою про футбольні перспективи Крістіана.
«Син мріє грати лише за збірну України! - заявив легенда „Динамо“, „Мілана“ та „Челсі“. — Звичайно, якщо відповідатиме її рівню. Можу сказати, що має хороші задатки. Він працьовитий. Якщо вирішив прийняти українське громадянство та боротися за місце у збірній України — для мене це добрий сигнал. Значить у нього є характер, є мета — і він докладає необхідних зусиль, щоб її досягти. Зараз Крістіан зазнає величезного тиску через своє прізвище. Але тільки від нього залежатиме, як він працюватиме та розвиватиметься».
Нагадаємо, що до переходу до «Уотфорда» Шевченко-молодший займався в академіях «Челсі» та «Тоттенхема».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що старший син Андрія Шевченка Джордан вразив знанням історії рідної країни зіркового батька.
Фото Instagram56
Читайте нас у Facebook