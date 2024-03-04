Син Шевченка отримав український паспорт: з'явилася реакція тренера збірної (відео)

Син нового глави УАФ, легендарного Андрія Шевченка 17-річний Крістіан, який підписав минулого літа контракт з англійським «Уотфордом», отримав українське громадянство, повідомляє sport.ua.

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Як відомо, Шевченко-молодший, котрий мешкає із сім'єю в Лондоні, справно забиває голи за юнацькі команди «Уотфорда» на позиції форварда і вже дебютував у складі U21.

Процедура отримання паспорта зайняла у Крістіана Шевченка близько двох місяців. Тепер футболісту залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства у ФІФА.

Новий головний тренер збірної України U19 Дмитро Михайленко вже заявив, що розраховує на футболіста.

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«Так, нам відомо, що Крістіан Шевченко отримав український паспорт, і ми плануємо викликати його до збірної. Я на контакті з тренерами та аналітиками „Уотфорда“. Дивився останні три його ігри. Він має гідний рівень, тому плануємо його викликати», — цитує фахівця ua.tribuna.com.

До речі, раніше Андрій Шевченко поділився своєю думкою про футбольні перспективи Крістіана.

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«Син мріє грати лише за збірну України! - заявив легенда „Динамо“, „Мілана“ та „Челсі“. — Звичайно, якщо відповідатиме її рівню. Можу сказати, що має хороші задатки. Він працьовитий. Якщо вирішив прийняти українське громадянство та боротися за місце у збірній України — для мене це добрий сигнал. Значить у нього є характер, є мета — і він докладає необхідних зусиль, щоб її досягти. Зараз Крістіан зазнає величезного тиску через своє прізвище. Але тільки від нього залежатиме, як він працюватиме та розвиватиметься».

Крістіан Шевченко у футболці "Уотфорда"

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Нагадаємо, що до переходу до «Уотфорда» Шевченко-молодший займався в академіях «Челсі» та «Тоттенхема».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що старший син Андрія Шевченка Джордан вразив знанням історії рідної країни зіркового батька.

Фото Instagram

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