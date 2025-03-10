41.00 / 41.55 44.34 / 45.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Обожнюю: Вєрка Сердючка відсвяткувала день народження

15:51 10 березня 2025
Вєрка Сердючка зі сценічною мамою, актрисою Інною Білоконь

Відомий артист Андрій Данилко, який скасував гастролі у Європі, відсвяткував день народження свого найвідомішого сценічного образу — Вєрки Сердючки. Легендарна провідниця «народилася» 8 березня 1991 року. Про це повідомили на офіційній сторінці Вєрки у соціальній мережі, виклавши святкові світлини Вєрки разом з її сценічною мамою, акторкою Інною Білоконь.

«8 березня 1991 року на світ народилася VERKA SERDUCHKA — в усіх сенсах народна зірка, яка вже понад 30 років змушує посміхатися мільйони людей у різних куточках світу, — написали у повідомленні. — Саме Вєрка Сердючка, з її унікальним почуттям гумору, шаленою енергією та самоіронією, вже багато років об’єднує українців по всьому світу й змушує їх вірити, що все буде добре».

З нагоди дня народження продюсер та близький друг Андрія Данилка Юрій Нікітін, ініціював запуск першої офіційної фан-спільноти, де збиратимуться шанувальники таланту Сердючки.

«Вєрка — не просто культовий український персонаж, а й ровесниця незалежної України, — додав Нікітін. — І саме вона об’єднує мільйони українців по всьому світу, адже її голос — це голос народу. Втім, як і голос Андрія Данилка, який від початку повномасштабного вторгнення залишається в Києві, в своїй квартирі на Хрещатику, звідки щодня підтримує українців і дарує їм надію».

РЕКЛАМА

Підписники, серед яких багато зірок, привітали Вєрку зі святом.

«Дякую, що зʼявилися, допомагали жити та триматися всі ці роки! — написала Даша Астафьєва. - Бест артисти світу».

РЕКЛАМА

«З днем народження, геній, люблю, обожнюю, обіймаю», — зізнався Андре Тан.

«Вітання, Веравонка, абажамба», — прокоментувала Леся Нікітюк.

«Віра Андріївна, зі святом, наша Всенародна любов», — приєдналися до привітань.

РЕКЛАМА

«Легенда», — написала альона альона.

Раніше Андрій Данилко одним словом прокоментував результат Нацвідбору на «Євробачення-2025».

505

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп багатства&nbsp;— Хто стане багатшим навесні 2025 року

З’являться нові джерела доходу: кому ретроградна Венера навесні 2025 року подарує фінансовий успіх

Таро-прогноз на 10 березня для всіх знаків Зодіаку

Тельцям — «Сила» та нові випробування, Левам — «Дама Жезлів» та несподіванка: Таро-прогноз на 10 березня

Юрій Ткач з дружиною

Все почало змінюватися: популярний комік та ведучий про розлучення з дружиною

Гороскоп на 10 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Тельцям важливо не зірватися, а Близнюкам — визнати свою провину: гороскоп на 10 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту