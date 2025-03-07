Ганьба: названа причина скасування концертів Андрія Данилко

Відомий музикант Андрій Данилко, який відсвяткував 51-річчя, повідомив про скасування великого концертного туру по Європі Верки Сердючки. Про це повідомляється на офіційній сторінці артиста у соціальній мережі. Мова йде про заборону виїзду колективу Данилко, якому за останніми змінами у правилах перетину кордону не надали дозволу. Данилко неодноразово казав, що виступатиме тільки великим колективом, бо його концерти — яскраве шоу.

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«У зв’язку з раптовою зупинкою видачі дозволів на виїзд Міністерством культури, та незважаючи на заздалегідь подані документи, гурт народного артиста України Андрія Данилка «Verka Serduchka & BAND» не отримав дозволу (листа сприяння) на виїзд, — написано у повідомленні. — З величезним жалем змушені повідомити про перенесення наших європейських концертів у Лондоні, Аліканте, Мюнхені, Франкфурті та Празі.

Про нові дати концертів ми повідомимо найближчим часом. Усі куплені квитки дійсні.

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Тримаймося разом у ці непрості часи! Слава Україні!"

Відомо, що за часів повномасштабного вторгнення це вже не вперше, коли концерти Андрія Данилко скасовуються. Шанувальники артиста прокоментували новину і поскаржилися, що багато хто вже спланував заздалегідь поїздки до міст, де пройдуть виступи артиста.

«Капець… дуже прикро, що пізно попередили, квитки на літак, потяг, гроші за готель, просто… неприємно! — обурені шанувальники. — Сподіваюся, гроші за концерт хоча б повернуть».

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«Приїжджайте у Харків, ми на вас чекаємо», — написали у відповідь.

«Не дати лист-погодження Андрію Данилко, який шалені гроші передає на ЗСУ, — обурилися у коментарях. — Гроші, які б пішли на наше військо та на наших поранених захисників, ви власноручно у них забрали. Просто ганьба вам! Сподіваюсь, що кожного ідіота, який цьому сприяв невдовзі виженуть з міністерства, вам там не місце».

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«Все одно чекаємо на вас у Франкфурті», — підтримали артиста.

«Хто їде на Франкфурт, пропоную зібратися 11-го і влаштувати флешмоб на підтримку України», — запропонували у мережі.

«Давайте концерт у Києві, у Палаці спорту», — попросили артиста.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю ФАКТАМ популярний співак розповів про свою мрію.

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