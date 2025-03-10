Так: відомий музикант та військовий освідчився прямо на сцені

Музикант та військовий Мойсей Бондаренко (Moisei), який зіграв у кліпі Олі Полякової, зізнався у коханні. Скрипаль, відомий грою на музичному інструменті на передовій, освідчився своїй дівчині Катерині прямо на сцені. Це відбулося під час великого концерту співачки Кola у Києві.

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Мойсей виступив разом з артисткою у пісні «Дочекаюсь», а потім запросив на сцену свою дівчину та, ставши на одне коліно, освідчився їй у коханні та протягнув обручку. Зворушлива сцена викликала шалені овації у глядачів. Катерина відповіла «так». Пізніше на своїй сторінці у соціальній мережі Мойсей виклав відео з залу та світлину коханої вже з обручкою.

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Підписники відреагували на новину та приєдналися до поздоровлень у коментарях.

«Вітаю, братику», — написав репер Ярмак.

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«Яка красива та щаслива дівчинка. Дай Боже вам здоровʼя та щастя надовго!» — побажали шанувальники.

«Вітаю, бережіть один одного», — написали у мережі.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Лікарка Ковальчук» розповіла про виклики під час великої війни.

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