41.00 / 41.55 44.34 / 45.07
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Так: відомий музикант та військовий освідчився прямо на сцені

19:21 10 березня 2025
Мойсей Бондаренко, відомий грою на скрипці на передовій

Музикант та військовий Мойсей Бондаренко (Moisei), який зіграв у кліпі Олі Полякової, зізнався у коханні. Скрипаль, відомий грою на музичному інструменті на передовій, освідчився своїй дівчині Катерині прямо на сцені. Це відбулося під час великого концерту співачки Кola у Києві.

Мойсей виступив разом з артисткою у пісні «Дочекаюсь», а потім запросив на сцену свою дівчину та, ставши на одне коліно, освідчився їй у коханні та протягнув обручку. Зворушлива сцена викликала шалені овації у глядачів. Катерина відповіла «так». Пізніше на своїй сторінці у соціальній мережі Мойсей виклав відео з залу та світлину коханої вже з обручкою.

РЕКЛАМА

Підписники відреагували на новину та приєдналися до поздоровлень у коментарях.

«Вітаю, братику», — написав репер Ярмак.

РЕКЛАМА

«Яка красива та щаслива дівчинка. Дай Боже вам здоровʼя та щастя надовго!» — побажали шанувальники.

«Вітаю, бережіть один одного», — написали у мережі.

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» зірка серіалу «Лікарка Ковальчук» розповіла про виклики під час великої війни.

РЕКЛАМА

207

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Юрій Ткач з дружиною

Все почало змінюватися: популярний комік та ведучий про розлучення з дружиною

Гороскоп багатства&nbsp;— Хто стане багатшим навесні 2025 року

З’являться нові джерела доходу: кому ретроградна Венера навесні 2025 року подарує фінансовий успіх

Фото доньки Аллі Пугачової та Максима Галкіна здивувало Мережа

«Ліза перетворюється на неймовірну дівчину»: фото доньки Пугачової та Галкіна викликало фурор у Мережі

Гороскоп на 10 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку

Тельцям важливо не зірватися, а Близнюкам — визнати свою провину: гороскоп на 10 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту