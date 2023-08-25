Дівчинка Яна, постраждала від обстрілу в Краматорську, стала героїнею нового кліпу Полякової

Співачка Оля Полякова у 32 річницю Незалежності України презентувала пісню «Пташка», яку присвятила жертвам російської агресії. Головною героїнею кліпу стала незламна дівчинка Яна, яка постраждала внаслідок обстрілу вокзалу Краматорська.

За родину Степаненків вболівав увесь світ. У квітні 2022 року Наталя з 11-річними двійнятами Яною та Ярославом потрапили під ракетний обстріл на вокзалі у Краматорську. Жінка втратила одну кінцівку, дівчинка — обидві. Мама з донькою кілька місяців проходила лікування у Львові. Згодом родина вирушила до США, де у лікарні Сан-Дієго пройшла реабілітацію та протезування. Сьогодні дівчинка завдяки протезам наново навчилася ходити, відвідує школу, їздить на велосипеді та подорожує. Вже скоро родина повернеться до України, де у львівському Національному реабілітаційному центрі «НЕЗЛАМНІ» Яна продовжить відновлення.

Режисерами відео виступили Омелян Ощудляк та Юрій Данкевич.

«Пісня „Пташка“ — це присвята всім жертвам війни та тим, хто потребує підтримки в ці трагічні для країни часи, які обов'язково закінчаться нашою перемогою. А Яна та Оксана — як символи незламності, приклади справжньої волі, краси та неймовірної жаги до життя», — прокоментувала роботу Полякова.

Вона присвятила пісню 23-річній Оксані Баландіній, яка зазнала мінно-вибухової травми, наступивши на невідомий предмет, коли поверталася додому. Лікарі зробили їй чотири операції. В результаті жінці ампутували дві ноги та пальці лівої кисті. Весь час, коли вона боролася за життя, поряд з нею був її коханий Віктор. Зворушливі кадри з їхнього весілля, яке відбулося у палаті львівського шпиталю, облетіли всі ЗМІ. Травми не завадили нареченій одягнути білу сукню і станцювати з коханим весільний танець.

Ця історія стійкості надихнула Олю Полякову на виконання проникливої композиції.

Авторкою слів життєстверджувальної пісні стала Анна Завальська, а музику написав композитор Дмитро Саратський. Партію скрипки до композиції виконав військовий скрипаль Мойсей Бондаренко, відомий грою на музичному інструменті на передовій.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Тіна Кароль та легендарна американська композиторка, володарка премій Oscar, Golden Globe, Grammy Awards, Emmy Awards та авторка знакових хітів Вітні Х’юстон, Тіни Тернер, Шер, Селін Діон, Леді Ґаґи та інших виконавців Дайан Уоррен створили чуттєву пісню «One nation under love».

Також Злата Огнєвіч та Сергій Танчинець заспівали дуетом «Народжені вільними».

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