Помер олімпійський чемпіон, який увійшов до десятки найкращих боксерів-аматорів усіх часів (фото, відео)

Легендарний британський боксер, олімпійський чемпіон Дік Мактаггарт, який страждав останніми роками на деменцію, помер у рідному місті Данді у віці 89 років, повідомляє The Courier. Раніше не стало колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу, який заслужив пам'ятник за життя.

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«З любов'ю і пам'яттю про Діка Мактаґгарта, коханого чоловіка, батька, дідуся та друга. Справжній джентльмен та легенда у світі боксу. Його доброта, рішучість, почуття гумору та дух ніколи не будуть забуті. Він буде любимим, але також назавжди у наших серцях. Спочивай з миром», — йдеться у заяві його сім'ї.

Шотландець прославився на весь світ у 1956 році, коли у віці 21 року не лише став олімпійським чемпіоном, а й здобув Кубок Вела Баркера як найстильніший боксер Ігор у Мельбурні. На батьківщині Діка зустрічали як героя.

Мактаггарт також взяв участь у двох наступних олімпійських турнірах — у Римі 1960 року, де завоював «бронзу», і Токіо 1964-го.

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1958 року шотландець виграв Ігри співдружності, а 1961-го став чемпіоном Європи. Загалом на аматорському рівні він виграв 610 із 634 боїв, що дозволило йому посісти 6-е місце у рейтингу найкращих боксерів-аматорів усіх часів.

Після завершення кар'єри Дік працював тренером. Зокрема він очолював збірну Великобританії на ОІ-1984.

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2000 року Мактаґгарта включили до Міжнародної зали слави боксу, а 2002-го — до Шотландської зали спортивної слави. 2012 року шотландець став кавалером ордена Британської імперії. Біля входу в боксерський клуб Святого Франциска в Данді встановлено статую Діка Мактаггарта.

У легендарного боксера залишилися дружина Дорін та чотири доньки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер триразовий чемпіон світу з боксу, який бився за 132 тисяч уболівальників.

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