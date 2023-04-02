Помер колишній абсолютний чемпіон світу з боксу, який заслужив пам'ятник за життя (фото, відео)

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у легкій вазі, легендарний шотландець Кен Б'юкенен помер на 78-му році життя, повідомляється на сторінці його фонду у Facebook.

«З величезним жалем ми змушені повідомити, що Кен Б'юкенен тихо помер уві сні сьогодні вранці. Подальші заяви будуть зроблені пізніше. Спочивай з миром, Кене. Він завжди був джентльменом і одним з найкращих чемпіонів, яких ми коли-небудь бачили», — сказано у заяві.

Б'юкенен, який виграв свої 33 перших бої на професіональному рингу, ставав чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA та WBC. За підсумками 1971 року незалежні американські журналісти розташували його на першому місці рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій. Шотландець отримав лицарський орден із рук королеви Великобританії.

Останній бій на професіональному рівні Б'юкенен провів у 1982 році. На рахунку шотландця 61 перемога (27 — нокаутом) та дев'ять поразок. Нікому з суперників не вдалося відправити його в нокаут, якщо не враховувати скандальний бій з Роберто Дюраном 1972-го, коли панамець завдав Б'юкенену удару в область паху після гонгу в 13-му раунді.

2000-го Кен став першим живим боксером, котрого включили до Міжнародної зали боксерської слави, а торік у його рідному Единбурзі відкрили бронзову статую Б'юкенена. Останнім часом легендарний боксер страждав від деменції та жив у будинку для літніх людей. У боксера залишилися двоє синів — Раймонд та Марк.

Торік Кен Б'юкенен був присутній на відкритті своєї статуї в Единбурзі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексчемпіона світу з боксу в надважкій вазі вбила страшна недуга.

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