Маразм стає сильнішим: Аллу Пугачову звинуватили у підготовці замовного вбивства

Після від'їзду співачки Алли Пугачової за кордон на жінку почали «полювання» недоброзичливці, які з'являються то у вигляді папараці, то музичного критика Соседова, який вимагає підірвати замок у селі Грязь.

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Тепер до цькування 75-річної співачки вирішив підключитися глава Федерального проекту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) країни Віталій Бородін, який звинуватив Аллу Пугачову у підготовці замаху на нього. Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

За словами Бородіна, на нього готувався замах, замовником якого могла виступати Пугачова. Мотивом могла стати діяльність Бородіна. Зокрема, він виступив з ініціативою позбавити Пугачову звань та державних нагород, а також надати їй статус «іноагенту» та притягнути до кримінальної відповідальності.

«Глава ФПБК звернувся з документом до генерал-майора юстиції Андрія Стрижова, в якому розповів, що побоюється за своє життя. <…> Бородіну вже надходили повідомлення з погрозами йому та близьким минулого року, він писав заяви до поліції», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Бородін вимагає притягти Пугачову до кримінальної відповідальності за статтею «Вбивство».

Зазначимо, що до цього Бородін пропонував визнати Санта-Клауса «іноагентом», тому що він нібито замінює образ Діда Мороза.

В той же час життя продовжує йти своїм ходом, не зважаючи на слухи та інтриги. І поява фото доньки Пугачової та Галкіна викликало фурор у Мережі.

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